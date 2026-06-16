El comentarista deportivo analiza un gran problema que tiene el equipo de Gago, con un ejemplo que da para pensar a los hinchas.

Universidad de Chile vive un irregular momento en la Liga de Primera 2026, algo que quedó graficado en su último empate 2-2 ante Unión La Calera, cuando en el primer tiempo ganaba tranquilamente por dos goles arriba.

Una situación que ha significado la fuerte crítica al plantel del técnico Fernando Gago con sus jugadores, que, por el momento, están a 15 puntos de Colo Colo en la tabla de posiciones.

Por lo mismo, salió la voz de Claudio Borghi, donde apunta que hay jugadores que se están poniendo nerviosos en el momento, con un ejemplo en la actuación de Gabriel Castellón.

Gabriel Castellón en la mira en la crítica de la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Gabriel Castellón en la mira por las dudas de la U

Fue en el programa “Futuro Fútbol Club” de radio Futuro, donde Claudio Borghi analizó el presente de Universidad de Chile, dejando clara la preocupación que debe tener Fernando Gago.

“Yo no entiendo, si tienes inseguridad, si te pones nervioso, no juegues en la U, no juegues en Colo Colo o en Católica, son equipos grandes que tienes que tener un carácter importante para afrontar momentos. Yo no encuentro explicación desde lo físico, quizás, pero fue desde el inicio del segundo tiempo, no puedes perder la forma en 15 minutos“, explicó.

En ese sentido, puso un ejemplo con el primer gol que le marcaron a Gabriel Castellón, donde mostró muchas dudas, más allá de que al final del partido salvó a la U de una derrota.

“En el primer gol Castellón como que sale y no sale, se queda enredado. El primer gol es el gran responsable, porque amaga a salir y no sale, cuando ves que el arquero va y no va, hay que tomar decisiones rápida, es muy preocupante lo de la U”, finalizó.

Revisa el compacto del último partido de la U: