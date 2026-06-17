De esta manera el central de la selección chilena le pone fin a su etapa en Europa.

El futuro de Guillermo Maripán estaba en duda y en Universidad Católica había ilusión por su vuelta. Pese a que el central llega a Sudamérica, no lo hará a Las Condes.

El central de la selección chilena terminó su contrato con el Torino de Italia y a los 32 años, analizaba lo que podía ser el siguiente paso de su carrera. Es así como iniciaron las especulaciones al respecto, donde hasta los Cruzados aparecieron como alternativa.

El nuevo club de Guillermo Maripán

El gran momento que vive Universidad Católica, con el equipo en octavos de final de la Copa Libertadores luego de superar a Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona en la fase de grupos, no hacía una locura pensar en un retorno de Guillermo Maripán.

Claro que este regreso, por ahora no se dará. Según informa AS, el defensa llegó a un acuerdo con Inter de Porto Alegre. De esta manera, Maripán le pone fin a su paso por el fútbol europeo, donde estuvo desde 2017 y defendió a Alavés, Mónaco y Torino.

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Memo viajará durante la próxima semana a Brasil para realizarse los exámenes médicos. Si todo resulta según lo esperado, el jugador firmará contrato con el club gaúcho hasta diciembre de 2028. Será su primera experiencia en el fútbol del país de la samba.

De esta manera, Universidad Católica se olvida del retorno de Guillermo Maripán en lo inmediato y tendrá que buscar refuerzos en defensa por otra parte. Su mayor desafío en el segundo semestre serán los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Maripán es un fijo en la selección chilena. Imagen: Photosport

Guillermo Maripán llegará a Inter de Porto Alegre, uno de los clubes más importantes del continente, aunque en la actualidad no viven un momento muy brillante y no tienen acción internacional en esta temporada. Claro que le permiten al defensa seguir a un alto nivel, lo cual le mantiene las puertas abiertas de La Roja.