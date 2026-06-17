El estratego de los Cruzados dio a entender que podrían afrontar el exigente segundo semestre sin incorporaciones para el plantel. "Los jugadores que jerarquizan cuestan caro", indicó.

Daniel Garnero sabe que Universidad Católica precisa de refuerzos, pero también tiene clarísimo que esa misión no es nada fácil. Sobre todo por el objetivo del DT argentino, quien pretende que las incorporaciones lleguen al equipo para sumar nivel. Y no sólo un número.

En ese contexto, el entrenador trasandino abordó la búsqueda que realiza la gerencia deportiva liderada por José María Buljubasich. “Siempre está la opción de incorporar, pero el tema es que siempre hay que jerarquizar el plantel. Y cuando hablas de jerarquía es complicado”, resumió Garnero.

Agregó que “no es tan sencillo. Si quieres un jugador que venga, juegue y cumpla todos los requisitos, seguramente tiene que ser extranjero. Ahí tienes problemas con el cupo. Y le tiene que interesar la oferta”. Garnero sabe que son varios los inconvenientes a resolver antes de cerrar un fichaje.

Daniel Garnero, un maestro de hacer caras durante los partidos. A lo Michael Scott. (Andrés Piña/Photosport).

“Chile tampoco es una plaza que deslumbre, no quieren venir todos. Es complicado llegarles. Me pasó en Paraguay exactamente lo mismo”, profundizó el estratego, quien en su época de jugador pasó por la UC en la temporada 1996. Y ganó ocho títulos entre Libertad y Olimpia de la máxima categoría guaraní.

Eso sí, dijo que la situación cambia una vez que llegan. “Después cuando conocen el lugar, se sienten cómodos y nadie se quiere ir. Pero convencerlos no es tan sencillo”, apuntó el Dani Garnero, quien también fue seleccionador de Paraguay tras su éxito en aquella liga.

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Garnero desliza que la Católica puede afrontar el segundo semestre sin refuerzos

El panorama de Universidad Católica para encontrar refuerzos no parece ser nada fácil y eso Daniel Garnero lo tiene claro. Por eso está feliz por la renovación del argentino Fernando Zuqui, una pieza muy importante en el equipo que ganó el Grupo D de la Copa Libertadores y accedió a los octavos de final.

“Surgen un montón de inconvenientes. Después la parte económica, jugadores que jerarquicen salen caros. No es tan sencillo. Estamos viendo, tratando de buscar lo mejor posible”, apuntó el estratego de los Cruzados, que visitarán a Deportes Copiapó en la Copa Chile.

Matías Palavecino, uno de los refuerzos Cruzados a inicios de año. (Eduardo Fortes/Photosport).

Y asumió que la delegación con la que cuenta le podría ser suficiente. “Pero si no se da, en un principio acertamos. Estamos conformes con el plantel que armamos a inicios de año, daremos batalla con los muchachos que están cada vez mejor”, sentenció Garnero.

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