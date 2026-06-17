Los cruzados quieren evitar una gran fuga de jugadores en este mercado de pases previo a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Universidad Católica tiene un desafío bravo en la segunda mitad del 2026. Además de darle caza a Colo Colo en la Liga de Primera, los cruzados verán acción en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Por lo mismo en la precordillera quieren evitar una fuga masiva de sus figuras para que no se despotencie el equipo de Daniel Garnero. Y ojo, que en las últimas horas dieron un pase clave en ese objetivo.

Luego de lograr la extensión de contrato de Fernando Zuqui, la UC logró alargar el vínculo de una de sus buenas figuras formadas en casa: Juan Francisco Rossel.

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Juan Francisco Rossel se queda en Universidad Católica

De acuerdo a información entregada en TNT Sports, la UC logró extender el contrato de Rossel que finalizaba en diciembre de este año. Este primer vínculo había sido firmado en diciembre del 2022, cuando delantero tenía apenas 17 años.

Ahora el atacante será parte de Católica hasta diciembre del 2027, razón por la cual se evitó que se pueda marcha a costo cero a partir de julio.

Juan Francisco Rossel ha logrado ser un recambio importante para Universidad Católica en este 2026. | Foto: Photosport.

Esta extensión de contrato se da justo en medio de un importante resurgir de Rossel, quien en este 2026 ha podido ser un aporte en la delantera de Daniel Garnero. Sin ir más lejos, es el tercer jugador que más está aportando a la regla juvenil, con 212 minutos Sub 21 en el torneo.

Rossel en esta temporada 2026 ha jugado un total de trece partidos, siendo siete en la Liga de Primera, cuatro en la Copa de la Liga y dos en la Copa Libertadores. Suma dos goles y una asistencia en 483 minutos de acción.

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En síntesis