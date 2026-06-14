Desde Brasil aseguran que en las consultas de equipos por el defensor chileno, éste les planteó sus onerosas condiciones económicas.

Una de las opciones que tenía Universidad Católica para reforzarse con miras al segundo semestre era el regreso del defensor Guillermo Maripán después de nueve años, más aún luego que finalizara su contrato con el Torino de Italia.

Sin embargo, comenzaron a aparecer en el horizonte mercados con mayor poder económico para convencer al central chileno de tenerlo en sus filas. Uno de ellos es el fútbol brasileño, donde había hasta cuatro equipos interesados en firmarlo.

El tema es que a la hora de consultar sus exigencias económicas, medios como SC Inter, que cubre la actualidad del Internacional de Porto Alegre, revelaron que Maripán pidió para negociar un sueldo de US$2.5 millones de dólares, es decir, más de $190 millones de pesos por año.

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¿Qué equipos están interesados en Maripán?

En Sudamérica, los primeros dos equipos que alzaron la mano preguntando por Memo fueron River Plate en Argentina, para reemplazar a otro nacional como Paulo Díaz, y el Botafogo de Brasil, quien hoy tiene un castigo de la FIFA que les impide firmar nuevos jugadores.

También en este lado del mundo, otras tres escuadras brasileñas realizaron averiguaciones para contar con Maripán, como son Inter de Porto Alegre, São Paulo y Vasco da Gama, este último para dejar en la banca al uruguayo Alan Saldivia, muy criticado por sus hinchas.

No sólo en Sudamérica hay interés por el central chileno, el medio italiano La Gazzetta dello Sport afirmó que el Olympiacos de Grecia “habría dado pasos concretos para intentar concretar su fichaje, incluyendo la presentación de una oferta“. Así las cosas, la vuelta a Católica se aleja cada vez más.

En síntesis