El atacante formando en el Cacique llegó al Estadio Monumental para ver a los albos por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

El nombre de Jordhy Thompson ha tomado protagonismo en Colo Colo en estos últimos días. En pleno mercado de fichajes invernal el atacante de 21 años ha mandado algunos mensajes pensando en un regreso al club que lo formó, algo que ilusiona a varios hinchas.

Esta ilusión creció bastante en estas últimas horas, sobre todo sin consideramos la visita del jugador al Estadio Monumental para ver in situ el duelo de los albos ante Cobresal por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

Su presencia obviamente no pasó desapercibida, robándose las miradas de los hinchas y la prensa presente en el recinto de Pedrero. “Es increíble el amor que siento por Colo Colo”, fue lo único que declaró muy a la pasada antes de su ingreso al estadio.

ver también Jordhy Thompson sorprende con nuevo guiño a Colo Colo en plena luna de miel

Jordhy Thompson llega a ver a Colo Colo en medio de rumores

Cabe destacar que al interior del Cacique el fichaje de Thompson ha dividido algunas aguas, sobre todo por todas las polémicas de las fue protagonistas, incluida una acusación de violencia de genero, en su primer año como titular en el 2023.

Tweet placeholder

“Es un tema mayor, que traería discusiones al interior del directorio, por cómo salió del Cacique más allá de la situación extradeportiva que él vivió, aunque sé que él está en otra etapa en su carrera en cuanto a madurez y vida personal”, aseguró al respecto el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports hace un par de días.

Jordhy Thompson jugó en la temporada 2025/26 con el FC Orenburg un total de 31 compromisos, siendo 28 por la Premier Liga y tres en la Copa de Rusia. En ellos anotó cinco goles y dio seis asistencias en 2304 minutos de acción.

ver también Mercado: En Colo Colo abordan el fichaje de Jordhy Thompson para el segundo semestre

En síntesis