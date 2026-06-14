¿A la U le empataron con un error arbitral y del VAR? La polémica en la jugada del penal que le dio el 2-2 a La Calera.

Universidad de Chile no despeja las dudas y sigue en deuda. Los azules empataron 2-2 contra Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán, por la decimoquinta fecha de la Liga de Primera. La U estuvo 0-2 arriba, con dominio total del duelo hasta ese momento.

Sin embargo, los fantasmas en el equipo dirigido por Fernando Gago volvieron a aparecer. Y sí, es cierto: el segundo tiempo de la U fue más que malo. Eso no está en discusión. Pero a simple vista el árbitro Franco Jiménez y el VAR también tendrían un grado de responsabilidad en el tropiezo azul.

Es que el gol del 2-2 final fue un penal de Sebastián Sáez, luego de un polémico cobro que incluyó una cuestionada revisión en el monitor del VAR.

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El VAR no le mostró al árbitro el posible fuera de juego en el penal contra la U

Cristian Gutiérrez sacó un centro a la media luna desde la izquierda, Sasha Sáez pivoteó y en su afán de acomodarse, Matías Campos López logró que Franco Calderón metiera la mano. Penal claro y reglamentario.

¿El problema? En la génesis de la jugada da la impresión que Sáez está adelantado por un centímetro al momento de salir el balón de los pies de Gutiérrez. Y si no es offside está al límite.

Para eso está el VAR dirán algunos. Exacto… el problema está en que Campos López también aparece en fallo fotográfico, y fue sólo esa parte la que le mostró el VAR al árbitro.

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Es decir, la línea se la tiraron sólo a Campos López, pero desde la caseta no le mostraron al réferi el momento en que aparece Sáez previo al pivoteo. Los hinchas azules desde ya esperan el video con la explicación de lo ocurrido en el VAR.

Resumen:

-Universidad de Chile empató 2-2 ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán.

-Sebastián Sáez anotó el 2-2 de penal tras una mano de Franco Calderón.

-El VAR analizó a Campos López pero no mostró la posición de Sáez.