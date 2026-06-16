Ante la evidencia histórica que nunca se remontó una diferencia de 12 puntos con el líder, el "Shelo" sueña con ser los primeros en hacerlo. "La U siempre es candidata al título", advierte.

A falta de jugar su duelo pendiente con O’Higgins, actualmente Universidad de Chile está a 15 puntos del líder Colo Colo en Liga de Primera. Una distancia gigante en lo numérico, pero para el lateral Marcelo Morales no es imposible de alcanzar.

Si bien la historia es categórica, nunca un equipo logró remontar 12 o más puntos de distancia con el puntero en Primera División, el defensor azul asegura que cuentan con lo necesario para romper los registros. Aunque primero, deben ganar el jueves en el Estadio Nacional.

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Marcelo Morales desafía a Colo Colo en Liga de Primera

“Lo primero es que sí o sí tenemos que ganar, sea como sea hay que ganar. Hay que terminar la primera rueda con un triunfo”, es lo que manifiesta el Shelo de cara al encuentro ante el Capo de Provincia, para luego meterse en el tema matemático.

En la conferencia de prensa se le comentó a Morales que nunca se remontó una distancia de 12 puntos en el fútbol chileno. Lejos de amilanarse, el lateral se mostró convencido de que pueden hacer historia, pues se sienten capaces de pelear.

“La U siempre es candidata al título y más con la cantidad de puntos que quedan por delante. Matemáticamente vamos a pelear hasta el final, mientras haya chance. Queda una segunda rueda completa”, expresa el defensor para luego aclarar lo que deben mejorar para conseguir el objetivo.

“Hay rendimientos individuales que tenemos que subir. Ojalá nos vaya bien el jueves, vamos a ir por la Copa Chile que debemos ganarla y de ahí subir el rendimiento en la segunda rueda para pelear arriba”, finalizó Marcelo Morales.

En síntesis

U. de Chile está a 15 puntos del líder Colo Colo, pero Marcelo Morales ve posible remontar.

está a 15 puntos del líder Colo Colo, pero Marcelo Morales ve posible remontar. Pese a que nadie ha remontado 12 o más puntos , el lateral afirma que pelearán hasta el final.

, el lateral afirma que pelearán hasta el final. Remarcó la obligación de ganar a O’Higgins este jueves y elevar el nivel del plantel.

¿Cuándo juegan los azules?

En duelo pendiente por la jornada 13 en Liga de Primera, Universidad de Chile recibe a O’Higgins en el Estadio Nacional, este jueves 18 de junio desde las 20:00 horas.