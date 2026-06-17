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FIFA

Ghana vs Panamá MINUTO a MINUTO: todos los detalles del grupo L del Mundial 2026

La selección de Cecilio Waterman realizará su estreno en la presente cita planetaria.

Por César Vásquez

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Waterman encabeza el ataque de Panamá.
© GettyWaterman encabeza el ataque de Panamá.

La Copa del Mundo 2026 no tiene descanso y ofrece un nuevo partido. Esta vez es el turno de Ghana y Panamá para realizar su estreno en el torneo más apasionante del planeta fútbol.

Ambos países integran el grupo L, donde un poco más temprano Inglaterra venció a Croacia. Ahora es el turno de los africanos y los canaleros de demostrar si tienen lo necesario para poder avanzar de ronda en la competición que se realiza en Norteamérica.

En Panamá hay dos jugadores “chilenos”. Cecilio Waterman de Universidad de Concepción y César Yanis de Cobresal integran su nómina y buscarán decir presentre en el terreno de juego ante un seleccionado como mucha experiencia, como lo es Ghana.

Revisa el MINUTO a MINUTO de Ghana vs Panamá:

Se acaba el partido para Waterman

En 62 minutos Cecilio Waterman deja el terreno de juego y es reemplazado por José Fajardo. Fue de más a menos el partido del delantero de Universidad de Concepción.

Ghana inclina la cancha

El partido ha cambiado de protagonista y ahora es Ghana el país que asume el control del balón, aunque sin mayor claridad para romper la paridad.

¡Comienza el segundo tiempo!

Ambas selecciones intentarán romper el cero en esta segunda parte. Cecilio Waterman sigue en el terreno de juego.

¡Final del primer tiempo!

Ghana y Panamá se van al descanso empatando sin goles. Pocas llegadas, aunque la selección de Cecilio Waterman es superior en cuanto a control del balón.

Tiempo cumplido

Se añaden 5 minutos de descuento en Toronto. Se mantiene el empate sin goles entre Ghana y Panamá.

Minuto de hidratación

Breve descanso para Ghana y Panamá. Los Canaleros son superiores, pero no han logrado plasmarlo en el marcador. 0-0 en 23 minutos.

Panamá es superior

Contrario a lo que se pensaba en la previa, es Panamá la selección que asume el protagonismo. A Ghana no le dura nada el balón. En 15 minutos son los Canaleros los que están más cerca de abrir el marcador.

Casi Waterman

Cecilio Waterman capturó un centro a media altura con un lindo derechazo, pero Lawrence Ati-Zigi estuvo notable para evitar el gol de Panamá. A los 2 minutos el partido ya tuvo una peligrosa.

¡Comienza el partido!

Ghana viste completamente de amarilla, mientras Panamá hace lo propio de rojo. Lindo partido en Toronto.

Ya están en la cancha

Ghana y Panamá se forman en el centro del campo de juego. Comienza la entonación de los himnos de ambos países.

La segunda de Panamá

Esta será la segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo. La vez pasada fue en Rusia 2018, donde no pudieron avanzar de la fase de grupos.

¿Dónde ver a Ghana vs Panamá?

Este encuentro no irá en TV abierta por CHV, pero podrá ser visto DSports. En streaming también estará en DGO, Prime Video, Paramount+ y DAZN.

La formación de Ghana

Este es el equipo titular de Ghana para medirse ante Panamá.

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Waterman titular

Esta es la formación de Panamá, donde destaca la presencia de Cecilio Waterman desde el inicio.

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El grupo L

Ghana y Panamá integran el grupo L, donde hace un rato Inglaterra venció por 4-2 a Croacia. Ahora es el turno de los africanos y centroamericanos de saltar a la cancha.

Bienvenidos a un nueva transmisión MINUTO a MINUTO

Hola amigos, en esta jornada tenemos una nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Ghana y Panamá se enfrentan en el Mundial 2026.

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