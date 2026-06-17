La Copa del Mundo 2026 no tiene descanso y ofrece un nuevo partido. Esta vez es el turno de Ghana y Panamá para realizar su estreno en el torneo más apasionante del planeta fútbol.
Ambos países integran el grupo L, donde un poco más temprano Inglaterra venció a Croacia. Ahora es el turno de los africanos y los canaleros de demostrar si tienen lo necesario para poder avanzar de ronda en la competición que se realiza en Norteamérica.
En Panamá hay dos jugadores “chilenos”. Cecilio Waterman de Universidad de Concepción y César Yanis de Cobresal integran su nómina y buscarán decir presentre en el terreno de juego ante un seleccionado como mucha experiencia, como lo es Ghana.