Escocia vs Marruecos: minuto a minuto en vivo, goles, jugadas y polémicas del Mundial 2026

Ambos equipos llegan con la misión de triunfar para así darle pelea a Brasil en el grupo. Los europeos son líderes tras la fecha 1.

El Mundial 2026 avanza en su segunda fecha y una de las sorpresas del torneo es la selección de Marruecos. Los africanos vienen de igualar ante Brasil y hace rato meten miedo con su equipo cargado de figuras jóvenes.

Al frente estará esta tarde el equipo de Escocia, selección que parte como líder del Grupo C de la Copa del Mundo. Los europeos derrotaron con lo justo por 1-0 a Haitín, en el debut.

Quien gane hoy en Boston practicamente abrochará la clasificación a la siguiente fase, considerando que incluso los mejores terceros clasifican. De paso, le meterán presión a Brasil, que más tarde juega ante Haití en el grupo.

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