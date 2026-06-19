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Fútbol Internacional

Escocia vs Marruecos: minuto a minuto en vivo, goles, jugadas y polémicas del Mundial 2026

Ambos equipos llegan con la misión de triunfar para así darle pelea a Brasil en el grupo. Los europeos son líderes tras la fecha 1.

Por Nelson Martinez

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Desde el minuto uno comenzó la emoción en el duelo.
© Getty.Desde el minuto uno comenzó la emoción en el duelo.

El Mundial 2026 avanza en su segunda fecha y una de las sorpresas del torneo es la selección de Marruecos. Los africanos vienen de igualar ante Brasil y hace rato meten miedo con su equipo cargado de figuras jóvenes.

Al frente estará esta tarde el equipo de Escocia, selección que parte como líder del Grupo C de la Copa del Mundo. Los europeos derrotaron con lo justo por 1-0 a Haitín, en el debut.

Quien gane hoy en Boston practicamente abrochará la clasificación a la siguiente fase, considerando que incluso los mejores terceros clasifican. De paso, le meterán presión a Brasil, que más tarde juega ante Haití en el grupo.

Minuto a minuto:

TERMINA EL PRIMER TIEMPO

45+5' Pitazo del juez y finaliza el primer tiempo. Marruecos es amplio dominador y justo ganador parcial del duelo.

Escocia 0-1 Marruecos 

LA PRIMERA DE ESCOCIA A LOS 45

45' Escocia avisa con McGinn, quien la manda a las nubes cerca del arco.

Escocia 0-1 Marruecos 

SE LO PERDIÓ MARRUECOS

37' Bilal El Khannouss se lo pierde solo frente al portero escocés y eleva el balón por sobre el arco. Sigue dominanco el elenco blanco.

Escocia 0-1 Marruecos 

VISITA ESTELAR EN EL PARTIDO

35' Tras decir adiós a su larga ruta en Manchester City, Pep Guardiola se dejó ver en Boston para seguir el encuentro.

Escocia 0-1 Marruecos 

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LLEGA LA FAMOSA PAUSA DE HIDRATACIÓN

23' Cuando Escocia no se encuentra en el partido, llega un salvavidas desde el árbitro. Pausa de hidratación para que los entrenadores repartan instrucciones.

Escocia 0-1 Marruecos 

LO TUVO MARRUECOS

18' Contra de Hakimi y salva el arquero escocés en el final del mano a mano. Sigue atacando el elenco africano.

Escocia 0-1 Marruecos 

UNA TROMBA MARRUECOS

Los africanos se abalanzan sobre su rival y siguen machacando buscando ampliar la ventaja. Partidazo del equipo que hace de blanco en Boston.

GOLAZO DE ENTRADA

1' Ismael Saibari clava un fierrazo en una de las primeras arremetidas de Marruecos, anotando el 1-0 para los africanos.

Escocia 0-1 Marruecos 

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¡COMIENZA EL PARTIDO!

Escocia y Marruecos disputan la cima del grupo C en Boston. Partidazo en el grupo de Brasil.

UNA FIESTA SE VIVE EN BOSTON

Así está el ambiente con el público de ambas selecciones, previo al inicio del partido.

Getty.

Getty.

EL DEBUT ESCOCÉS

Con ajustado triunfo, así fue el estreno de los europeos en el Mundial:

ASÍ DEBUTARON LOS AFRICANOS

Marruecos dio una de las sorpresas del torneo tras hacerle partido a Brasil. Igualaron 1-1 en el debut.

FORMACIÓN DE MARRUECOS

Así forma el equipo sensación del Mundial 2026:

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FORMACIÓN ESCOCIA

Los elegidos por el líder del grupo para el partido:

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TABLA: ASÍ LLEGAN AMBOS AL PARTIDO

Haciéndole partido a los pentacampeones del Mundo, Marruecos mete miedo tras el 1-1, aunque los europeos son líderes.

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO MUNDIALERO!

Comienza el minuto a minuto de un partidazo del grupo C, donde el líder Escocia enfrenta al equipo revelación Marruecos. Ambos buscan instalarse en la cima y meterle presión a Brasil, que juega más tarde.

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