Los Diablos Rojos tendrán que verse las caras ante un siempre difícil Irán. Un triunfo podría asegurarle la victoria a cualquiera de los dos.

Se viene un nuevo partido del Mundial 2026 en esta jornada dominical. Tras la aplanadora pasada por España ante Arabia Saudita, tenemos la oportunidad de ver a Bélgica, elenco que enfrentará a Irán en el segundo duelo del Grupo G.

En el primer encuentro, los Diablos Rojos casi se ven sorprendidos por los egipcios, pero la entrada de Romelu Lukaku permitió empatar. Eso sí, los belgas fueron ampliamente superiores a Los Faraones.

Por otro lado, Irán también tuvo que batallar de más para conseguir la igualdad ante Nueva Zelanda. En este caso, los persas lo consiguieron gracias a la garra de sus jugadores, que quieren demostrar que unas medidas excesivas del país organizador no mermarán su rendimiento.

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