Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

Sigue el MINUTO A MINUTO: Bélgica vs Irán EN VIVO por el Grupo G del Mundial 2026

Los Diablos Rojos tendrán que verse las caras ante un siempre difícil Irán. Un triunfo podría asegurarle la victoria a cualquiera de los dos.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Bélgica se mide ante Irán.
© Getty ImagesBélgica se mide ante Irán.

Se viene un nuevo partido del Mundial 2026 en esta jornada dominical. Tras la aplanadora pasada por España ante Arabia Saudita, tenemos la oportunidad de ver a Bélgica, elenco que enfrentará a Irán en el segundo duelo del Grupo G.

En el primer encuentro, los Diablos Rojos casi se ven sorprendidos por los egipcios, pero la entrada de Romelu Lukaku permitió empatar. Eso sí, los belgas fueron ampliamente superiores a Los Faraones.

Por otro lado, Irán también tuvo que batallar de más para conseguir la igualdad ante Nueva Zelanda. En este caso, los persas lo consiguieron gracias a la garra de sus jugadores, que quieren demostrar que unas medidas excesivas del país organizador no mermarán su rendimiento.

El atlas más completo del Mundial 2026: selecciones, grupos, calendario, anécdotas y mucho más

ver también

El atlas más completo del Mundial 2026: selecciones, grupos, calendario, anécdotas y mucho más

Puedes seguir todos los detalles de este emocionante encuentro en este minuto a minuto de RedGol.

Bienvenid@s minuto a minuto de Bélgica vs Irán

Bélgica e Irán se ven las caras en el segundo partido del Grupo G. En el debut, ambas selecciones consiguieron una igualdad, por lo que, en esta nueva presentación, buscarán una victoria para solventar el paso a la siguiente fase.

Mientras que Bélgica viene con una plantilla que ofrece la transición entre la Generación Dorada y los nuevos cracks, los iraníes intentan superar los múltiples problemas que se les presentaron fuera del campo de juego, merced de las medidas del gobierno de Donald Trump.

Puedes seguir todo lo mejor de este partido en este minuto a minuto. Tendrás la previa y cada jugada del partido. ¡No te lo pierdas!

Lee también
Esto tiene que pasar para que EE.UU. e Irán se enfrenten en el Mundial
Mundial 2026

Esto tiene que pasar para que EE.UU. e Irán se enfrenten en el Mundial

Influencer de moda y crack de Irán deja calladitos a estadounidenses
Mundial 2026

Influencer de moda y crack de Irán deja calladitos a estadounidenses

"Nos están obligando": El crudo descargo de Irán tras el debut
Mundial 2026

"Nos están obligando": El crudo descargo de Irán tras el debut

Histórico de Colo Colo aplaude a Vidal por callarse: "Habla más en la cancha"
Colo Colo

Histórico de Colo Colo aplaude a Vidal por callarse: "Habla más en la cancha"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo