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Mundial 2026

Nueva Zelanda vs Bélgica y Egipto vs Irán, Mundial 2026 – Resultado y dónde ver los partidos del Grupo G

La jornada de viernes en la Copa del Mundo cierra con una definición de infarto y donde un triunfo de cualquiera cambia por completo el panorama. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

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Bélgica, Nueva Zelanda, Egipto e Irán definen a los clasificados en el Mundial 2026.
© Gemini IABélgica, Nueva Zelanda, Egipto e Irán definen a los clasificados en el Mundial 2026.

El Mundial 2026 se prepara para una definición de aquellas en el Grupo G. Este viernes 26 de junio desde las 23:00 horas Nueva Zelanda choca con Bélgica mientras Egipto hace lo propio ante Irán con un cierre de infarto.

El empate entre los belgas y los iraníes días atrás, sumado al triunfo de los egipcios ante los neozelandeses, ajustó a más no poder las cosas. El cuadro liderado por Mohamed Salah es líder y tiene la primera opción para clasificar, pero un gol lo puede cambiar todo. La jornada promete y todos los detalles los podrás seguir a continuación con RedGol.

Nueva Zelanda vs Bélgica, Mundial 2026: formaciones, resultado y relato en vivo del partido

Si has estado siguiendo los resultados de estas últimas dos semanas, recuerda que el código promocional activa funciones especiales para la fase final.

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¡EL ONCE DE EGIPTO!

Estos son los elegidos en los Faraones para enfrentar a Irán:

¡FORMACIÓN DE BÉLGICA!

Así van los belgas esta noche:

¿DÓNDE VER LOS PARTIDOS?

Tanto el duelo de Nueva Zelanda con Bélgica como el de Egipto ante Irán serán transmitidos en TV a través de DSports (610/1610) y en la plataforma DGO. Para verlo de manera online, puedes hacerlo a través de Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

¡EGIPTO TIENE UN PIE ADENTRO!

Los Faraones derrotaron a Nueva Zelanda y pueden asegurar su clasificación con un empate.

¡UN EMPATE QUE AJUSTÓ MUCHO LAS COSAS!

Bélgica e Irán llegan de una igualdad que no ayudó a ninguno, al punto de que podrían quedar eliminados si caen esta noche.

¡SE DEFINE EL GRUPO G DEL MUNDIAL!

¡Muy buenas noches! Nos volvemos a encontrar para traerte toda la emoción de lo que será el cierre entre Nueva Zelanda ante Bélgica y Egipto frente a Irán. Todo lo que pase en esta jornada lo podrás seguir a continuación.

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