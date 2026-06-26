La jornada de viernes en la Copa del Mundo cierra con una definición de infarto y donde un triunfo de cualquiera cambia por completo el panorama. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

El Mundial 2026 se prepara para una definición de aquellas en el Grupo G. Este viernes 26 de junio desde las 23:00 horas Nueva Zelanda choca con Bélgica mientras Egipto hace lo propio ante Irán con un cierre de infarto.

El empate entre los belgas y los iraníes días atrás, sumado al triunfo de los egipcios ante los neozelandeses, ajustó a más no poder las cosas. El cuadro liderado por Mohamed Salah es líder y tiene la primera opción para clasificar, pero un gol lo puede cambiar todo. La jornada promete y todos los detalles los podrás seguir a continuación con RedGol.

Nueva Zelanda vs Bélgica, Mundial 2026: formaciones, resultado y relato en vivo del partido

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Egipto vs Irán, Mundial 2026: formaciones, resultado y relato en vivo del partido