El delantero lideró la lista de ausentes en los Vikingos en la derrota contra los Galos en la definición del grupo. El entrenador fue claro.

Noruega cayó ante Francia en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026. Los Galos se impusieron por un lapidario 1 a 4 que estuvo marcado por la larga lista de ausentes en los Vikingos, con Erling Haaland a la cabeza.

Con la gran lista de figuras que tienen en sus filas, los hinchas esperaban un partidazo en el que el atacante del Manchester City viera acción. Sin embargo, el técnico Ståle Solbakken decidió dejarlo en la banca a él y al resto de titulares del cuadro noruego, con la idea de cuidarlos para la próxima ronda.

O eso trató de dar a entender el estratega, quien luego de lo ocurrido frente a los Galos salió a explicar su polémica decisión. Ahí sorprendió al señalar que era lo obvio de hacer si es que quieren competir de verdad en la fase final de la Copa del Mundo.

DT de Noruega califica como “lo obvio” el dejar a sus titulares afuera contra Francia en el Mundial

La ausencia de Erling Haaland, Martin Odegaard y otras figuras en la caída de Noruega contra Francia no gustó nada a los hinchas. Lo que debía ser un partidazo entre estrellas de talla mundial terminó en un baile de los Galos que terminó 1 a 4 y les aseguró el liderato rumbo a la próxima ronda.

Erling Haaland no jugó en Noruega en la derrota contra Francia y los hinchas se decepcionaron en el Mundial. Foto: Getty Images.

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El técnico Ståle Solbakken habló tras el encuentro y explicó por qué no consideró a sus estrellas a pesar de que el escenario era perfecto para pelear hasta la cima del Grupo I. “No estamos aquí para adornarlo. Estamos aquí para llegar lo más lejos posible“, lanzó.

El DT de Noruega fue más allá y entró directo en el caso de los principales referentes de su equipo. “Lo que hicimos era lo obvio. Quizás pudimos alinear a Erling (Haaland) y Martín (Odegaard) para que los fans de Noruega que llegaron hasta aquí pudieran verlos. Pero lo cierto es que eso no hará que el Mundial dure más“.

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Además, Ståle Solbakken destacó el nivel de jugadores a los que se enfrentaron esta tarde. “Son los mejores atacantes del mundo, pero creo que se les permitió hacer lo que quieren con demasiada facilidad en nuestra área“, dijo para tirarle la oreja sus defensas.

“Se vuelve demasiado fácil. Creo que jugamos bien en la segunda mitad y estamos a su altura, pero, de nuevo, todo sucede muy rápido y te castigan rápidamente contra buenos equipos”, sentenció.

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Noruega no pudo contar con Erling Haaland frente a Francia y se quedó en el segundo lugar del Grupo I del Mundial 2026. Los Vikingos optaron por sacrificar el liderato con tal de que sus figuras descansen y lleguen de la mejor manera a la fase final del torneo.

El rival de Noruega en dieciseisavos de final del Mundial 2026

Noruega avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y cuenta los días para salir a pelear por la clasificación a octavos. En la próxima ronda, los Vikingos enfrentarán a Costa de Marfil el martes 30 de junio a partir de las 13:00 horas.

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En resumen, Noruega y el Mundial