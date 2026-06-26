El goleador escandinavo no será de la partida en el encuentro que define al ganador del Grupo I de la Copa del Mundo.

Uno de los mejores partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 se va a jugar en Boston, donde Noruega y Francia van a definir al ganador del Grupo I del certamen planetario.

La expectación previa que hay para el duelo entre escandinavos y galos bajó de inmediato al mirar las formaciones, debido a la polémica medida que tomó el estratega Ståle Solbakken.

Los noruegos están pensando en la ronda de los 16° de final del Mundial y le sueltan la mano al choque contra el equipo de Kylian Mbappé, debido a que su director técnico decidió no alinear a sus mejores hombres desde la partida.

ver también Minuto a minuto: Francia vs Noruega, para definir al líder del grupo I

La polémica formación de Noruega ante Francia sin Erling Haaland

Luego de la trabaja victoria de los vikingos ante Senegal, el delantero y figura Erling Haaland declaró que piensan que Francia les va a ganar y aventuró a decir que los galos llegarán a la final del Mundial.

El DT Noruego Ståle Solbakken, escuchó al goleador de Manchester City y decidió dejarlo en el banco de suplentes. Pero la ausencia del 9 no es la única, saca a todas sus grandes figuras.

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Los noruegos jugarán con equipo alternativo ante los franceses, situación que provocó en extrañeza, debido a que no se les ve con muchas ganas de quedarse con el primer lugar del Grupo I.

Como los escandinavos están clasificados, Haaland, Ødegaard, Sørloth, entre otros, van a esperar su momento en el banco de suplentes.

En síntesis

Mundial 2026: Noruega y Francia definirán al ganador del Grupo I en la ciudad de Boston.

Noruega y Francia definirán al ganador del Grupo I en la ciudad de Boston. Erling Haaland: El delantero, junto a Ødegaard y Sørloth, será suplente por decisión de Ståle Solbakken.

El delantero, junto a Ødegaard y Sørloth, será suplente por decisión de Ståle Solbakken. Noruega: La selección jugará con un equipo alternativo al estar clasificada a 16° de final.