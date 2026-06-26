Claudio Bravo opinó sobre el difícil momento de Marcelo Bielsa en Uruguay. El Loco pende de un hilo en el Mundial 2026.

Uruguay se juega la vida en el Mundial 2026 en medio de toda la polémica que rodea a Marcelo Bielsa. La prensa charrúa reveló que varios jugadores encararon al plantel en la previa del duelo contra España.

De acuerdo a “Las Voces del Fútbol”, Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde se plantaron contra el técnico. En respuesta, el DT después lideró una charla de 48 minutos a todos los jugadores.

Claudio Bravo, quien conoce muy bien cómo trabaja el Loco, se refirió lo que sucede en la Celeste. “Es un poco del convencimiento. Si tienes 11 tipos convencidos y logras meter 12, 13 o 14 en un plantel, lógicamente todos van a jugar de la misma manera y no te van a generar dudas”, dijo a ESPN.

“Pero acá también todo el externo hacia la persona de Marcelo genera mucho ruido e incomodidad dentro de Uruguay, ya sea por el trato a una periodista, sus declaraciones o las fotografías, donde dice que no es modelo“, analizó.

“Todo lo externo de Marcelo Bielsa genera ruido e incomodidad” | Getty Images

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“Eso no te da tranquilidad”: Claudio Bravo opina sobre el momento de Marcelo Bielsa en Uruguay

“Todas esas cosas no te dan tranquilidad a la hora de trabajar. Si en Uruguay no tienes 11 tipos creyendo en lo que él dice, difícilmente puedas tener un Uruguay con una versión como por ejemplo ante Argentina“, relató.

“Yo creo que esa fue la mejor versión de Uruguay, donde él pudo dejar su sello. Ahí tenías un plantel comprometido y con una idea clara, pero eso se ha ido difuminando un poco“, lamentó.