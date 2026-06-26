La prensa uruguaya reveló que cuatro jugadores se le plantaron a Marcelo Bielsa en Uruguay. El DT reaccionó.

Uruguay se juega la vida en el Mundial 2026. Este viernes 26 de junio, la Celeste de Marcelo Bielsa enfrenta a España en uno de los duelos más esperados de la última fecha de la fase de grupos.

Mucho ruido ha marcado la previa de este encuentro. Y lo que se decide sobre la interna es lo más grave de todo. A solo horas del partido, la prensa uruguaya reveló el tenso cara a cara que se vivió en la concentración.

Según el programa “Las Voces del Fútbol”, cuatro jugadores se plantaron frente a Marcelo Bielsa y cuestionaron sus decisiones en la Copa del Mundo. Fueron Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde.

¿Qué le dijeron al DT? Que su manera de entrenar tiene a los jugadores agotados, que varios de ellos llegaron con lo justo a la Copa del Mundo, y que era necesario cambiar la metodología de trabajo.

Marcelo Bielsa vive un momento crítico en Uruguay | Getty Images

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Los referentes no se quedaron ahí. Además, le dijeron a Marcelo Bielsa cómo plantear el partido contra España. A diferencia de su actual estilo, pidieron jugar con un bloque bajo y al contragolpe para buscar la clasificación.

La intervención terminó en que el Loco convocó a todo el resto del plantel a una reunión, donde tomó la palabra y habló durante 48 minutos. Ahí, dejó claro que mantendrá su estilo de juego para enfrentar a España, provocando que varios futbolistas se levantaran de la reunión sin esperar que terminara.

Supuestamente, otro tema que generó controversia es que el técnico no usará a Ronald Araújo, pese a que ya superó su lesión. En respuesta, el defensor habría declarado que “Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más“.