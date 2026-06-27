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Mundial 2026

Dónde ver Colombia vs. Portugal EN VIVO: Horario y transmisión del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo lidera a Portugal en un duelo clave ante Colombia, por el liderato del Grupo K en juego.

Por Franccesca Arnechino

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Colombia y Portugal van por el cierre de la segunda fecha con el Grupo K.
© GeminiColombia y Portugal van por el cierre de la segunda fecha con el Grupo K.

Colombia y Portugal protagonizarán un duelo decisivo por el liderato del Grupo K en la última fecha del Mundial 2026. Los cafeteros ya aseguraron su clasificación y solo con un empate consiguen el liderato.

Los lusos llega con la necesidad de ganar para quedarse con el primer lugar y evitar complicarse en la recta final de la fase de grupos. El equipo de Cristiano Ronaldo aún no tiene asegurado su paso a dieciseisavos de final y buscará despejar cualquier duda con un triunfo.

En Jugabet un triunfo de los Cafeteros paga 3.72 gracias a la mega cuota, ya que es favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 37.200. El empate paga 3.88 y la victoria de Portugal 2.04.

Cristiano Ronaldo quiere seguir con su racha goleadora contra los cafeteros – Getty

Cristiano Ronaldo quiere seguir con su racha goleadora contra los cafeteros – Getty

Colombia vs. Portugal: Horario y TV

Colombia se enfrenta a Portugal este sábado 27 de junio, desde las 19:30 hrs de Chile, en el Estadio de Miami, por el Grupo K de la cita planetaria.

Partido que podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610), DirecTV 4K y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión, Chilevisión 4K. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ PremiumAmazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

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Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

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¿Quién ganará el liderato por el Grupo K del Mundial 2026?

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Así va la tabla del Grupo K en el Mundial:

En resumen…

  • Colombia vs. Portugal jugarán por el Grupo K este sábado 27 de junio.
  • El partido comenzará a las 19:30 horas de Chile en el Estadio de Miami.
  • Chilevisión, DSports y Disney+ transmitirán en vivo el encuentro en Chile.
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