El delantero relanzó su carrera con una gran campaña en Segunda División y ahora, además de afrontar un nuevo desafío en la Primera B, reveló el sueño que mantiene con el cuadro azul.

El exjugador de Universidad de Chile, Bryan Taiva, fue anunciado recientemente como nuevo refuerzo de Deportes Temuco luego de una destacada campaña en la Segunda División con Santiago City, donde anotó cinco goles en ocho partidos.

Tras este buen rendimiento, el delantero volverá a competir en la Primera B y, en conversación con AS, habló sobre sus objetivos profesionales y reveló sus deseos de volver en algún momento al plantel azul.

“Mi sueño es poder volver a Universidad de Chile, está la espina clavada de poder demostrar lo que pude haber hecho, pero sé que eso implica esforzarme el doble… Soy hincha del club”.

Las ganas de Bryan Taiva de volver a U de Chile

Sobre los motivos de su salida del CDA, el delantero reveló que fue por un tema de oportunidades. “En mi posición era un poco más complicado porque no existía la regla de juveniles. Siempre en mi posición traían jugadores de renombre”.

“Me faltaron oportunidades. Pero obviamente todo va de la mano, dependía también de como estuviera el club”.

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Asimismo, sobre su su llegada a Deportes Temuco, comentó: “Es un lugar muy lindo, tengo que adaptarme rápido al club y a la ciudad. Vengo a jugar y a hacer goles porque eso es lo que me va a ayudar a conseguir cosas. El frío y la lluvia del sur pasa a segundo plano”.

Bryan Taiva comenzó su carrera profeisonal con los azules/Photosport

Añadiendo que sus metas para la segunda rueda son claras. “Mi aspiración es hacer la mayor cantidad de goles, que es para lo que me trajeron. Seguir acá (en Puerto Montt) donde llevo un día y ya me encantó todo. El club y la ciudad se han portado muy bien conmigo y yo feliz de tener una linda estadía por acá”.