Andrés Bolaño, extremo de Universidad de Chile, le dedicó un mensaje a un compañero suyo en la Sub 17 de la Vinotinto, quien fue una de las víctimas fatales del terremoto que azotó a aquel país.

Andrés Bolaño es un jugador joven de la U de Chile que ya tuvo su estreno en el plantel profesional, disputó un Mundial Sub 17 con Venezuela y por estos días, digiere a distancia el terrible terremoto que ha arrojado un saldo de 32 personas fallecidas.

Entre esas víctimas fatales figura un centrodelantero que compartió con Bolaño en el equipo llanero para menores de 17 años en la Copa del Mundo de Qatar en 2025. Las referencias son para Yimvert Berroterán, un caraqueño que militaba en la Universidad Central de Venezuela.

Fue la Federación Venezolana de Fútbol que difundió la terrible noticia del fallecimiento de Berroterán. Y eso por supuesto llegó a los ojos de Bolaño, quien reaccionó con mucha tristeza e incredulidad. Le dedicó una historia de Instagram a su malogrado compañero.

Andrés Bolaño en acción frente a Inglaterra en la Copa del Mundo de Qatar 2025. (Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images).

“Tanto tiempo compartido contigo en las concentraciones, hermano. Descansa en paz”, escribió Bolaño en dicha red social. El extremo izquierdo que ya debutó en Universidad de Chile jugó tres partidos en esa Copa del Mundo, misma cifra que computó el fallecido Berroterán.

Yimvert Berroterán, delantero venezolano, fue uno de los fallecidos por el terremoto. (Chris Ricco – FIFA/FIFA via Getty Images)

Por cierto, Andrés Bolaño podría tener chance de sumar más minutos en el cuadro azul, donde debutó el 6 de junio de 2026 en el empate frente al Audax Italiano por la Copa de la Liga. Fue citado para disputar el cotejo frente a Unión San Felipe en la Copa Chile. Seguramente con la fuerza del recuerdo imborrable de su querido Yimvert Berroterán, que en paz descanse.

Tweet placeholder

ver también Javier Altamirano regresa en U de Chile ante una emergencia: reciben a San Felipe

La historia de Andrés Bolaño de U de Chile para la fallecida promesa de Venezuela