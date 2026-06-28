Elías Rojas contó el consejo que le da Gago y los de sus compañeros para entrar a la cancha. El juvenil llegó a su sexto partido con el primer equipo del Chuncho, los últimos cuatro como titular.

Universidad de Chile derrotó por 2-0 a Unión San Felipe, por el Grupo D de la Copa Chile, y fue el sexto partido como profesional de Elías Rojas, el mediocampista de 18 años formado en el Chuncho. Y no menor: fue el cuarto duelo consecutivo como titular.

Rojas ha mostrado que tiene mucho potencial y que tiene todo por delante. Por ahora, pese a su novel presencia, cumple con buenas actuaciones.

“Muy contento por sumar minutos. Los profes me dan la confianza y tengo que demostrarles dentro de la cancha“, dijo Rojas tras el 2-0 de la U.

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Los consejos en la U de Gago y el plantel a Elías Rojas, y dedicatoria

Agregó que “obviamente que con un triunfo me ayuda más a agarrar confianza para lo que viene, sobre todo por ganar, que es lo más importante. Vamos a seguir trabajando durante la semana, el miércoles ya tenemos otro partido“.

Elías Rojas revela los consejos que le dan y una emotiva dedicatoria a Gago.

Asimismo, reveló cuál es el consejo que le ha dado el entrenador Fernando Gago y Fabricio Coloccini, y fue el mismo que le entregaron sus compañeros más experimentados.

“Estoy disfrutando. El profe me dice que disfrute y mis compañeros igual. A seguir dándole, que es una carrera larga. Los referentes del plantel me aconsejan que siempre saque lo mejor de mí“, explicó.

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Elías Rojas sentenció emocionado que “la Copa Chile es muy importante, da cupo internacional y eso nos motiva más a nosotros. El triunfo se lo dedicamos al profe Gago (que se recupera del infarto), en la semana nos fue a ver. Eso nos dio más energía. Está mejor el profe“.

Resumen:

-Universidad de Chile: derrotó por 2-0 a Unión San Felipe en la Copa Chile.

-Elías Rojas: el mediocampista de 18 años sumó su cuarto partido como titular.

-Fernando Gago: el plantel dedicó el triunfo al técnico que los visitó.