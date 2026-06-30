Fernando Ortiz manifestó que esta semana será clave para buscar fichajes que lleguen a darle más competencia al plantel.

Colo Colo sigue ganando de manera sólida en todos los frentes, pues al liderato en el torneo nacional ahora le suma la Copa Chile, donde marcha en la cima de su zona.

Sin embargo, hay un tema que igual inquieta a los hinchas: la llegada de refuerzos para el segundo semestre. Cuando se abre el mercado siempre existe la intención de que lleguen grandes jugadores a sumar al plantel.

Han sonado varios futbolistas interesantes. Jordhy Thompson, Jean Meneses y Diego Valdés son parte de los que están en carpeta, aunque todo se postergó hasta julio.

Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, siempre es cauto en sus declaraciones. Sin embargo, en este asunto, fue claro: espera que los dirigentes albos logren concretar un fichaje.

Ortiz quiere más jugadores para Colo Colo

Ortiz pone plazo para la llegada de refuerzos a Colo Colo

Avisó que “esta semana tendré conversaciones con el presidente y veremos qué posiciones seguimos creciendo”, anunciando de esta manera que pretende robustecer la plantilla.

“La idea de sumar a alguien siempre es bueno”, manifestó e incluso se atrevió a poner plazo: “tenerlo antes del inicio de la segunda vuelta”, la cual comienza el 25 de julio.

Aclara que nombres no existen. “No hemos hablado de quién puede venir, ni hemos hablado quién no va a venir. Seguimos hablando con el presidente para llegar a un acuerdo”, sentenció.

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Eso sí, no quiere traer jugadores que puedan terminar siendo un lastre, entendiendo que la cantera es fundamental. “La idea no es tapar a nadie, al contrario, exigir competencia que es lo más importante”, manifestó.