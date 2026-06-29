El joven delantero que había marcado en el triunfo ante O’Higgins, ahora sufrió duro revés en la Copa Chile.

Colo Colo superó de principio a fin a Unión Española. El equipo liderado por Fernando Ortiz goleó 3-0 a los hispanos en el Estadio Santa Laura y se ubica como líder absoluto con nueve unidades en el grupo E de la Copa Chile.

Sin embargo, el triunfo de los albos estuvo opacado por una jugada que afectó a su joven promesa Felipe Raipán. El delantero ingresó en el minuto 73 por Maxi Romero, y de inmediato buscó el arco rival.

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El nacido en Pucón se transformó en héroe ante O’Higgins y marcó el gol del triunfo por 3-2. Luego el goleador bajó a su serie sub 16 y repitió la dosis en el Superclásico ante la U.

Por su gran rendimiento en los entrenamientos y dentro de la cancha, el joven goleador recibió el respaldo de Ortiz y nuevamente fue convocado para jugar por el primer equipo. Sin embargo, sufrió duro revés en el Estadio Santa Laura.

La jugada que provocó la expulsión de Felipe Raipán

El jugador ingresó al minuto 73’ y trató de meterse de inmediato en el partido. Sin embargo, esas ganas le pasaron la cuenta a Felipe Raipán. Es que en su intento por recuperar el balón, le dio un planchazo a Mitchell Wassenne.

La entrada que le costó la expulsión a Felipe Raipán: estuvo solo tres minutos en cancha.

Pese a los reclamos y suplicas, Diego Flores lo vio de frente y no perdonó: tarjeta roja directa a los tres minutos de ingresar a la cancha. Al borde de la cancha Fernando Ortiz no podía creer la severa sanción del juez.

Mientras que Raipán fue contenido por los más experimentados como Javier Méndez y Arturo Vidal, que de inmediato lo apoyaron tras la expulsión.

Raipán recibió el respaldo de sus compañeros como Arturo Vidal y Javier Méndez, y también de Fernando Ortiz

“Yo creo que fue de inocente. Perdió una pelota y la quiso recuperar. No he visto la jugada. Pero él tiene que aprender. Esto es solo aprendizaje y experiencia”, recalcó Fernando Ortiz en respaldo al joven jugador.