Felipe Raipán estaría en la cabeza de Fernando Ortiz. Ahora, el joven delantero recibió una grata noticia.

Este año ha sido bueno para Colo Colo, en términos generales. El Cacique no solamente tiene una exigua ventaja en la cima del torneo nacional, sino que también ha tenido apariciones importantes de jugadores que vienen desde las juveniles.

Uno de ellos es Felipe Raipán, quien con 16 años ya le anotó a O’Higgins, por la Copa Chile 2026. El delantero se transformó en el héroe de aquella jornada y varios empezaron a pedir más oportunidades para él en el primer equipo.

Pero, antes de eso, volvió a la Sub-16 y brilló nuevamente. El atacante marcó un doblete en el Superclásico ante la Universidad de Chile y permitió que su equipo avanzara a la gran final del fútbol formativo. ¿Tendrá más chances entre los grandes?

ver también Colo Colo presiona a Fernández Cordero: prueba de fuego para definir su futuro en la segunda rueda

Llaman a Raipán para enfrentar a la Unión Española

Otra vez ha sido considerado por Fernando Ortiz. El técnico argentino hizo la gran Puma Rodríguez y escuchó la voz del pueblo. De esta forma, Felipe Raipán fue convocado para el siguiente duelo de Colo Colo por la Copa Chile, ante Unión Española.

El propio Ortiz había resaltado públicamente las cualidades del delantero. Pero, dejó en el aire ciertas dudas, debido a que le pidió rendir tanto en el frente juvenil, como las veces que sea llamado para el primer equipo.

Ante Unión Española, Raipán volverá a tener una gran oportunidad. El duelo entre Colo Colo y los hispanos está programado para este lunes 29 de junio a las 20.30 horas.

El gol con el que Raipán saltó a las primeras planas | Getty Images

En resumen…

El juvenil Felipe Raipán anotó un doblete con la Sub-16 ante Universidad de Chile para avanzar a la final formativa.

anotó un doblete con la Sub-16 ante Universidad de Chile para avanzar a la final formativa. El delantero Felipe Raipán fue convocado por el entrenador Fernando Ortiz para el primer equipo de Colo Colo.

fue convocado por el entrenador Fernando Ortiz para el primer equipo de Colo Colo. El club Colo Colo enfrentará a Unión Española este lunes 29 de junio a las 20:30 horas por la Copa Chile.