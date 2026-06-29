Los pentacampeones del Mundo comienzan la hora de la verdad en el torneo. Partidazo de eliminación directa ante los nipones, que meten miedo hace rato.

Brasil sale a la cancha en la instancia decisiva, donde al frente tendrá un duro desafío que hace años mete miedo a nivel de selecciones: Japón. El partido abre los 16avos de la Copa del Mundo en esta semana, tras el triunfo de Canadá el domingo.

El elenco de Carlo Ancelotti viene de cerrar como líder su grupo en reñida lucha contra Marruecos. De menos a más, de a poco se candidatean como candidatos para alzarse el trofeo.

Por su parte, los nipones dieron pelea hasta el final para ganar su grupo, el cual quedó en manos de Países Bajos. Pese a eso, el elenco asiático llega invicto al duelo de muere muere contra los pentacampeones, en partidazo del Mundial 2026.

Minuto a minuto: