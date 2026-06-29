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Mundial 2026

Brasil vs Japón: minuto a minuto, goles, polémicas y donde ver en vivo los 16avos del Mundial 2026

Los pentacampeones del Mundo comienzan la hora de la verdad en el torneo. Partidazo de eliminación directa ante los nipones, que meten miedo hace rato.

Por Nelson Martinez

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Casemiro le da vida a Brasil en el Mundial.
© Getty.Casemiro le da vida a Brasil en el Mundial.

Brasil sale a la cancha en la instancia decisiva, donde al frente tendrá un duro desafío que hace años mete miedo a nivel de selecciones: Japón. El partido abre los 16avos de la Copa del Mundo en esta semana, tras el triunfo de Canadá el domingo.

El elenco de Carlo Ancelotti viene de cerrar como líder su grupo en reñida lucha contra Marruecos. De menos a más, de a poco se candidatean como candidatos para alzarse el trofeo.

Por su parte, los nipones dieron pelea hasta el final para ganar su grupo, el cual quedó en manos de Países Bajos. Pese a eso, el elenco asiático llega invicto al duelo de muere muere contra los pentacampeones, en partidazo del Mundial 2026.

Minuto a minuto:

76' | TODO BRASIL SOBRE EL ÁREA RIVAL

Se acerca el equipo amarillo al triunfo, abalanzado totalmente sobre Japón.

Brasil 1-1 Japón

67' | SE INTERRUMPE EL PARTIDO

En el mejor momento del duelo, cae la pausa de hidratación.

Brasil 1-1 Japón

58' | SE VUELVE A SALVAR JAPÓN

Suzuki nuevamente salva a su país tras sacarle un gol hecho a Vini.

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55' | GOOOL DE BRASIL

Casemiro cabecea solo en el segundo palo y anota el empate.

Brasil 1-1 Japón

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54' | MILAGRO EN EL ÁREA DE JAPÓN

La pelota se paseó por la línea y se salva de manera increíble Japón.

Brasil 0-1 Japón

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51' CASI EL EMPATE BRASILEÑO

Tapadón de Suzuki tras cabezazo de Bruno Guimaraes.

Brasil 0-1 Japón

https://twitter.com/DSports/status/2071659116196507999

48' | AMONESTACIÓN EN BRASIL

Amarilla para Danilo, tras cortar una contra nipona.

Brasil 0-1 Japón

46' | COMIENZA EL 2T CON CAMBIO EN BRASIL

Endrick ingresa en la Verdeamarela, reemplazando a Lucas Paquetá.

Brasil 0-1 Japón

¡FIN DEL PRIMER TIEMPO!

Entre pifias del público y dudas en cancha, Brasil está quedando eliminado del Mundial 2026.

Brasil 0-1 Japón

45' | CUATRO MINUTOS DE DESCUENTO

Con un Brasil perdido en cancha, se acerca el fin del primer tiempo.

Brasil 0-1 Japón

35' | ATACA DESESPERADAMENTE BRASIL

Pegó fuerte el gol nipón y los brasileños se instalan en área rival.

Brasil 0-1 Japón

29' | GOOOOL JAPONÉS

Jugadón nipón y Kaishu Sano desde fuera del área clava el primero y la sorpresa en Houston.

Brasil 0-1 Japón

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27' | AVISA JAPÓN

Ayase Ueda cabecea tras un córner y el balón se va desviado levemente.

Brasil 0-0 Japón

24' | PAUSA DE HIDRATACIÓN Y CAEN LAS PIFIAS

Con un Brasil dominando, se corta el ritmo del partido por la pausa impuesta por FIFA.

Brasil 0-0 Japón

14' | AMONESTADO CASEMIRO

El volante hace un evidente foul en el borde del área y peligroso tiro libre para Japón.

Brasil 0-0 Japón

11' | AVISA BRASIL

Mientras raclamaban penal tras mano nipona, los pentacampeones son un vendaval en el área rival y casi abren la cuenta.

Brasil 0-0 Japón

5' | DOMINA BRASIL

Mediante ataques de Vinícius, el equipo de Ancelotti toma el control del partido.

Brasil 0-0 Japón

¡COMIENZA EL PARTIDO!

Pitazo inicial y ya juegan Brasil y Japón por los 16avos del Mundial 2026.

¡EQUIPOS A LA CANCHA!

Ingresan ambas selecciones a la cancha y comienzan a cantarse los himnos.

VISITA ILUSTRE AL PARTIDO

Ronaldinho llegó hasta Houston para apoyar a Brasil.

BRASIL SE PREPARA EN CANCHA

La Verdeamarela ya pisa el pasto preparando el partido, con Neymar fuera del XI.

LOS HINCHAS VIVEN UNA FIESTA

Se vive un ambientazo en Houston con las hinchadas.

ASÍ ARRIBÓ EL PENTACAMPEÓN

Brasil va con todo en partido que ya se encendió con declaraciones en la previa.

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DT DE JAPÓN CONFÍA EN EL BATACAZO

Esto dijo el entrenador de los samuráis azules:

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JAPÓN PREPARA UN CAMISETÓN

Así vestirán los asiáticos en el duelo ante Brasil:

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ASÍ LLEGA JAPÓN A LOS 16AVOS

Saliendo segundo de su grupo, los nipones ahora enfrentan a un líder del otro grupo.

ASÍ CLASIFICÓ BRASIL A LOS 16AVOS

La canarinha ganó su grupo por diferencia de goles.

JAPÓN YA TIENE A SUS ELEGIDOS

Estos son los 11 samurái azules para buscar la hazaña ante Brasil:

EL XI DE BRASIL, SIN NEYMAR

Carlo Ancelotti se la juega y deja a Ney en la banca para el partido.

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¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO MUNDIALERO!

Comienza la emoción y con partidazo de los 16avos de final, con presencia sudamericana. Sigue toda la acción aquí del Brasil vs Japón.

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