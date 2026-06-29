Provocadores dichos de delantero nipón en la previa del partido de los 16avos de final. Se prende el duelo en la previa.

En la selección de Japón calentaron con todo el partido que abre los 16avos de final de la Copa del Mundo en esta semana. Los nipones enfrentarán a Brasil elenco al que le dieron con todo mediante la voz del delantero Kento Shiogai.

El delantero del Wolfsburgo dijo en la previa que no le asusta nada el pentacampeón en el Mundial 2026. Ante la consulta de su rival, aseguró que “Brasil solía ser fuerte. ¿Pero hoy? Me da la impresión de que Francia es fuerte, y Argentina también. En cuanto a Brasil, últimamente no he oído hablar mucho de ellos”.

“Este era el Neymar de antes, ¿no? Ya no es el Neymar de antes. Creo que ahora estamos bien”, disparó, tras repasar la buena estadística de Ney contra su país. Tras eso en Brasil no dejaron pasar los dichos y avisan que contestarán en cancha.

Así pega de vuelta Brasil al delantero japonés

En la selección de Brasil alzaron la voz tras las provocadoras declaraciones de Kento Shiogai, delantero nipón. Primero fue Carlo Ancelotti quien le tiró un palo a su rival de esta tarde, tras barrer con Neymar y compañía.

El delantero de la polémica /Getty Images

“No vamos a hablar de eso, nos vamos a centrar en el partido, en las cualidades de nuestro rival. Nos vamos a preparar bien para crearles problemas y evitarlos. No nos vamos a detener en el aspecto mental”, aseguró el DT.

Sin embargo, el defensa Marquinhos fue más directo en su respues. El hombre del PSG le devolvió el combo gritando “basta con lo que dijo. Es bueno que sigan hablando para motivar al equipo”.

ver también “Se manipuló todo para dejar mal parado a Bielsa”: jugador de Uruguay quema el camarín tras adiós del Mundial 2026

“Llevamos casi un mes aquí en Estados Unidos, con mucha humildad seguimos trabajando duro para alcanzar nuestra meta. Dejamos ese tipo de discursos a los rivales, que sigan hablando para motivarnos”, cerró.