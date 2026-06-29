El técnico italiano de la Selección de Brasil, habló tras el duelo ante la Selección de Japón que significó el paso a octavos de final.

Qué tremendo desenlace nos regaló el duelo entre Brasil y Japón, válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los sudamericanos definieron el encuentro sobre el final y metieron los pies en los octavos, a la espera de lo que pase con Costa de Marfil y Noruega.

El partido fue una montaña rusa de emociones. Primero, Japón sorprendió, anotando a través de Kaishu Sano (29′). Luego, en el complemento, Casemiro, de cabeza puso la igualdad.

Cuando el encuentro llegaba a su epílogo, Gabriel Martinelli volvió loco a los brasileños del mundo entero, al colocar el balón en una esquina del meta Suzuki y dar vuelta el marcador (90+5′). Es el gol más tardío de una eliminación directa de un Mundial (sin contar el tiempo extra).

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Un sonriente Carlo Ancelotti se refiere a Neymar

Carlo Ancelotti enfrentó los micrófonos de la prensa, tras el partido ante Japón. En un claro “portuitañol” (una mezcla, en su propio idiolecto, de italiano, español y portugués) el DT de Brasil se refirió a la ausencia de Neymar en el duelo ante los nipones.

“A Neymar lo estábamos esperando para la prórroga. Hablé con él eso. Si no empatábamos el partido, habría ingresado como al minuto 60 o 65″, aclaró el ex técnico del Real Madrid.

Neymar celebrando el empate como una Copa del Mundo | Getty Images

“Pero, empatamos. Y ya después no quería mover la estructura, porque el equipo tenía el control del juego“, cerró el DT de Brasil, aduciendo que la ausencia de Neymar se debió al desenvolvimiento del Scratch en la segunda mitad.

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En resumen…

Brasil derrotó 2-1 a Japón de forma agónica y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026.

derrotó 2-1 a Japón de forma agónica y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. El delantero Gabriel Martinelli anotó el gol del triunfo definitivo en el tiempo de descuento (minuto 90+6′).

anotó el gol del triunfo definitivo en el tiempo de descuento (minuto 90+6′). El director técnico Carlo Ancelotti explicó que la ausencia de Neymar se debió a que planeaba su ingreso en caso de disputarse una prórroga.