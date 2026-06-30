Uno de los favoritos a ganar la cita planetaria se medirá ante una de las sorpresas del torneo.

La Copa del Mundo 2026 tendrá un nuevo partidazo en los 16avos de final. Esta vez es Inglaterra y República Democrática del Congo los que se enfrentan para seguir con vida en el torneo.

La selección de los Tres Leones es una de las grandes candidatas a quedarse con el título, tanto por rendimiento, como por jugadores, pero con la camiseta no se gana. Bien lo sufrió Alemania ante Paraguay, por lo que todo puede pasar.

¿Dónde ver a Inglaterra vs RD Congo?

Este duelo no irá en Chilevisión y solo podrá ser visto en TV por DSports. En streaming estará disponible por DGO, Paramount+, Prime Video y DAZN.

¿A qué hora es el partido?

Inglaterra y RD Congo se medirán este miércoles 1 de julio a las 12:00 horas de Chile, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

A no confiarse

Es claro que Inglaterra es el favorito, pero RD Congo tiene lo suyo. La selección africana en su estreno complicó ni más ni menos que a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Les sacaron un meritorio 1-1. A Colombia también le presentaron bastantes problemas, pese a la derrota 1-0.

Los dirigidos por Thomas Tuchel tendrán que saber que su rival planteará un esquema defensivo, por lo cual la paciencia será la clave para saber golpear en el momento indicado. En estas fases, muchas veces la tensión y la ansiedad hacen lo suyo.

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Inglaterra ha llegado con el cartel de favorita en los últimos torneos de Copa del Mundo, pero siempre les faltó “algo”. Ahora con una generación muy buena, es la oportunidad inmejorable de bordarle la segunda estrella de su historia a su camiseta.