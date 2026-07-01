A 40 años de la “Mano de Dios”: La especial revancha de Inglaterra en el Estadio Azteca

El cuadro de Thomas Tuchel se enfrentará a México en octavos de final, en un recinto que marcó para siempre la historia de los Mundiales.

La selección de Inglaterra tuvo que luchar hasta el último minuto para superar a Congo. El doblete de Harry Kane en el 75’ y 86’, permitieron dar vuelta el marcador y superar la ronda de los 16avos del Mundial.

El tema es que ahora Inglaterra confirma su cartel de candidato y pasa a los octavos de final. Por lo que según el cuadro se medirá ante México, que viene de superar sin problemas a Ecuador por 2-0.

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Pero el duelo estará marcado por el retorno de los ingleses a un recinto donde sufrieron una de las caídas más dolorosas de su historia. Esto porque vuelven al Estadio Azteca, el mismo que el 22 de junio de 1986 registró la derrota por 2-1 ante Argentina con Diego Maradona.

En ese mismo encuentro, el “10” marcó el golazo de su vida, pero a su vez realizó la “Mano de Dios”. Lo que hasta el día de hoy duele en los ingleses.

“No pidió perdón”: Inglaterra vuelve al Estadio Azteca y reclama por la “Mano de Dios”

Así lo recalcó Peter Shilton, el portero inglés que sufrió con los goles más comentados De Diego Maradona. “Quiero que me recuerden por mis logros, no por encajar aquel gol con la mano de Maradona”, recalcó al ser consultado por aquel Inglaterra-Argentina del 86.

Shilton lo ganó todo a nivel de clubes con el Nottingham Forest. Además jugó tres Mundiales y estuvo diez partidos sin recibir goles. Pero su carrera se vio empañada por la “Mano de Dios”.

“Fue un día triste para el futbol, hizo trampa y se salió con la suya. No pidió perdón. Nos costó el partido y es algo que nunca vamos a perdonarle”, replicó para ilustrar lo que fue ese partido ante Argentina.

Pero a más de 40 años, el encuentro en el Azteca aún sigue fresco en su memoria. “Llegué antes que Maradona. Entonces lo vi saltar y levantar la mano para adelantármela”, recordó en conversación con la Gazzetta.

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“El árbitro y sus asistentes fueron los únicos en ese estadio que no vieron la mano de Maradona. Me quedé en shock. El árbitro se negó a admitir su error”, apuntó ahora contra el juez Ali Ben Nasser, que se quedó con la pelota y después la vendió por más de 2 millones de dólares.

Pese a ello, Shilton confesó que dejó el rencor de lado con Maradona y lamentó la forma de su deceso. “A pesar de todo, lamento mucho lo que le pasó. Nos dejó demasiado pronto; tenía toda una vida por delante. No merecía un final así”, sentenció el golero que hoy tiene una organización benéfica llamada Shiltons Silverlining.