Claudio Borghi señaló que si bien Lionel Messi es un gran jugador y que incluso "no parece argentin", Diego Maradona está a otro nivel.

Lionel Messi la está rompiendo en el Mundial 2026, al convertir 5 goles en dos partidos y ser el máximo anotador en las Copa del Mundo, al llegar a 17 y superar a Miroslav Klose.

Va por el bicampeonato y, para muchos, convertirse así en el mejor jugador de la historia. Algo que para Claudio Borghi, naturalmente, lleva a una comparación con Diego Armando Maradona.

En el programa En la Lupa de Redgol, el Bichi contó que haber compartido camarín con el Diego fue especial, a pesar de que mermó sus posibilidades en el seleccionado argentino.

“Yo tenía que esperar que Diego jugara mal y no ocurrió. ¿Sabes cuál era la diferencia de Diego con muchos otros jugadores? Su habilidad sí, pero su velocidad mental era demasiada”, indicó Borghi. “Daba la sensación que cuando uno entendía la jugada, él la estaba terminando”, agregó.

Diego Maradona junto a Lionel Messi en Sudáfrica 2010

“Nadie va a cubrir el lugar de Maradona”



Borghi agregó que Maradona “tenía cosas que eran únicas, tenía el físico perfecto para ser único. Los dos mejores de la historia medían lo mismo: envase chico, potentes, fuertes, el centro de gravedad. Son únicos”.

Luego entró en un terreno inevitable entre Messi y Maradona: las comparaciones, algo que muchas veces resulta incómodo y genera controversia. Pero el Bichi dio su opinión para inclinarse por el Pelusa.

“Ahora siempre la pregunta es Maradona o Messi. Diego nunca… nadie va a cubrir ese lugar. Me dices que este (Messi) es fabuloso, sí. Pero Diego tenía otras cosas”, sostuvo el Bichi.

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Eso sí, a Messi lo reconoce incluso por su personalidad. “No parece argentino. Messi y el técnico (Scaloni). Los ves y no cancherean, no son irrespetuosos, no putean. No son agrandados”, señala.

Destaca el gesto de Scaloni antes de jugar con Austria. “Tiene la delicadeza de bajar a saludar a Palermo en la conferencia y le dio un abrazo. Lo que tuvo Scaloni y nunca lo hizo fue la posibilidad de vengarse, cuando decían que no era el técnico ideal. No respondió nunca”, argumentó.