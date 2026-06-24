Suiza venció a Canadá con lo justo, mientras que Bosnia y Herzegovina derrotó a Qatar con participación de Edin Dzeko.

Primeros partidos en paralelo del Mundial 2026. Metemos ambos pies de lleno en el último partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo y, en este caso, nos enfocamos en el Grupo B, integrado por Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

En los primeros dos encuentros, Suiza y Canadá se habían hecho de la cima grupal. Los dueños de casa lo lograron gracias a una tremenda goleada ante Qatar (6-0), mientras que los helvéticos consiguieron un 4-1 ante Bosnia y Herzegovina (4-1).

La primera fecha, no obstante, mostraba igualdad total en el Grupo B. Esto, porque Qatar sorprendió a Suiza y le empató en los últimos minutos, mientras que Canadá tuvo que remar para empatar ante los bosnios. Es decir, la escuadra de Edin Dzeko y los dueños de casa del Mundial 2022, definían un posible mejor tercero. Mientras, helvéticos y norteamericanos buscaban el liderato.

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¿Qué pasó y cómo serán los 16avos de final para las selecciones del Grupo B?

Canadá estuvo cerca de igualar ante Suiza. No obstante, los europeos ganaron por 2-1 y quedaron al tope de la tabla. Bosnia y Herzegovina, mientras tanto, venció a Qatar por 3-1 y los eliminó del Mundial. Eso sí, los bosnios aún no pueden asegurar su clasificación como mejores terceros.

El triunfo de los suizos les permite quedarse en Canadá para su siguiente encuentro, que será ante un mejor tercero. Mientras tanto, los canadienses tendrán que salir de su territorio y en dieciseisavos enfrentarán, en Los Ángeles, al segundo del Grupo A (probablemente, Corea del Sur).

Por otro lado, Bosnia y Herzegovina tiene que esperar la resolución de otros grupos para saber si clasificará como uno de los mejores terceros. Por el momento, se sabe que el tercero del Grupo I, sea cual sea (Senegal o Irak), no logrará pasarlos. Por otro lado, es muy difícil que el tercero del Grupo E también los pase en la tabla acumulada, ya que se trata de, posiblemente, Ecuador, que enfrenta a Alemania.

Edin Dzeko celebra, el fútbol también | Getty Images

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo B del Mundial 2026

¿Cómo va la tabla de mejores terceros una vez finalizado el Grupo B del Mundial 2026?