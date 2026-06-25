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Mundial 2026

Minuto a minuto: Paraguay se juega la vida ante Australia y EE.UU. va contra Turquía en el cierre del Grupo D

Paraguay sale a buscar el triunfo frente a Australia que lo meta directamente en la siguiente ronda del Mundial. Un empate puede servirle a La Albirroja, pero sería mejor no arriesgar.

Por Diego Jeria

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Paraguay contra Australia y Estados Unidos ante Turquía: se cierra el Grupo D del Mundial.
© Getty ImagesParaguay contra Australia y Estados Unidos ante Turquía: se cierra el Grupo D del Mundial.

La Copa del Mundo 2026 define el Grupo D con acción en paralelo por la tercera y última fecha. Paraguay sale a buscar la clasificación directa en duelo “de seis puntos” con Australia, mientras la clasificada Estados Unidos enfrenta a la eliminada Turquía.

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En el partido 59 del Mundial, los anfitriones volverán a ver acción en el SoFi Stadium de Los Angeles, mientras en el 60° juego, Paraguay repite en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Paraguay se juega la vida en el Mundial 2026 contra Australia. (Foto: Getty Images)

Paraguay se juega la vida en el Mundial 2026 contra Australia. (Foto: Getty Images)

Desde el Grupo D, Estados Unidos espera rival del tercero en la tabla de las zonas B, E, F, I ó J. El segundo irá ante su homónimo del Grupo G y, de requerir, el tercero enfrentará al primero del Grupo I.

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Minuto a minuto: Paraguay vs. Australia

Llegada de Australia: 0-0

35'.- Jordan Bos prueba de distancia, pero Orlando Gill embolsa con seguridad.

Estados Unidos 1 - 2 Turquía

Turquía lo da vuelta y pone la sorpresa: gol de Orkun Kokcu a los 30'. Antes se había anulado el gol de Mark McKenzie en Estados Unidos por fuera de juego.

El empate le sirve a Australia: 0-0

20'.- Hasta ahora se ve mejor Australia, mientras Paraguay no encuentra el camino ni el balón. De mantenerse este resultado Australia acompaña a Estados Unidos a la siguiente ronda y por ahora La Albirroja no entra entre los mejores terceros, eliminada.

Estados Unidos 1 - 1 Turquía

Turquía se quiere despedir con honor. Arda Güler empata en los 9'.

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Estados Unidos 1 - 0 Turquía

Estados Unidos quiere canasta completa y le marca de entrada a Turquía. Auston Trusty pone el 1-0 a los 3'.

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La primera es de Australia

3'.- Remate de Jackson Irvine y el meta de Paraguay manda al córner.

Comenzó el partido

1'.- Pitazo. Paraguay y Australia ya se juegan el segundo boleto del Grupo D a la siguiente fase del Mundial 2026.

Equipos a la cancha

Los jugadores de Paraguay y Australia ya pisan el terreno de juego. Se vienen los himnos y el partido comienza en breve.

Datos del partido

Paraguay y Australia se enfrentan este jueves 25 de junio, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial 2026, en el Levi's Stadium de San Francisco, Estados unidos. El duelo está programado desde las 22:00 horas de Chile con el arbitraje del experimentado Clément Turpin.

En paralelo por la misma zona juegan Estados Unidos y Turquía.

Repasamos el triunfo paraguayo ante Turquía

El registro del grupo

Los partidos anteriores del Grupo D

Infografía: FIFA.

Infografía: FIFA.

Dónde ver Paraguay vs. Australia

El partido será transmitido por televisión abierta por la señal de Chilevisión y por TV paga en DSports de DirecTV. Online y por streaming será emitido en DGO, Prime Video, Paramount+, Disney+ y DAZN para suscriptores, además de las plataformas digitales de CHV.

FORMACIÓN CONFIRMADA DE TURQUÍA

Once titular de Turquía:

FORMACIÓN CONFIRMADA DE ESTADOS UNIDOS

Once titular anfitrión:

FORMACIÓN CONFIRMADA DE AUSTRALIA

El once de los Socceroos:

FORMACIÓN CONFIRMADA DE PARAGUAY

El once titular de los sudamericanos:

Ojo con los criterios de desempate

El nuevo reglamento nos tiene medios enredados y confundidos, pero es el siguiente:

Los criterios de desempate (si hay igualdad de puntos) en la fase de grupos son:

a) más puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;
b) mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;
c) más goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.
d) mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo;
e) más goles marcados en todos los partidos de grupo;
f) más puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico) según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas:
-tarjetas amarillas: 1 punto menos
-tarjetas rojas (tras doble amonestación): 3 puntos menos
-tarjeta roja directa: 4 puntos menos
-tarjeta amarilla y tarjeta roja directa: 5 puntos menos
g) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial de la FIFA (11 de junio de 2026);
h) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada de la Clasificación Mundial de la FIFA anterior a la edición publicada más reciente (1 de abril de 2026), y así sucesivamente, hasta que se llegue a una decisión.

Así está la tabla del Grupo D

Definición de miedo entre Paraguay y Australia:

¡Comenzamos la previa!

Buenas noches amigas y amigos. Comenzamos la previa del duelo entre Paraguay y Australia, por la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial 2026. Los sudamericanos se juegan el paso a la siguiente fase o morder la eliminación, mientras en paralelo juega el anfitrión Estados Unidos contra Turquía. Acompáñanos en la espera del encuentro y durante el partido con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.

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