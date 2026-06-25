Paraguay sale a buscar el triunfo frente a Australia que lo meta directamente en la siguiente ronda del Mundial. Un empate puede servirle a La Albirroja, pero sería mejor no arriesgar.

La Copa del Mundo 2026 define el Grupo D con acción en paralelo por la tercera y última fecha. Paraguay sale a buscar la clasificación directa en duelo “de seis puntos” con Australia, mientras la clasificada Estados Unidos enfrenta a la eliminada Turquía.

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En el partido 59 del Mundial, los anfitriones volverán a ver acción en el SoFi Stadium de Los Angeles, mientras en el 60° juego, Paraguay repite en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Paraguay se juega la vida en el Mundial 2026 contra Australia. (Foto: Getty Images)

Desde el Grupo D, Estados Unidos espera rival del tercero en la tabla de las zonas B, E, F, I ó J. El segundo irá ante su homónimo del Grupo G y, de requerir, el tercero enfrentará al primero del Grupo I.

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Minuto a minuto: Paraguay vs. Australia