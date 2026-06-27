El delantero del Athletic Club de Bilbao Nico Williams arremetió contra el volante del Flamengo, a quien evitó nombrar, pero sí lo responsabilizó de la lesión en el aductor que lo dejó en vilo para el resto del torneo.

En el minuto 76 del partido que España le ganó a Uruguay, que quedó fuera del Mundial 2026, el entrenador Luis de la Fuente eligió preservar a su gran figura: Lamine Yamal, quien le dejó su lugar a Nico Williams. El atacante del Athletic Club ha tenido una temporada difícil.

Y, según sus propias palabras, le agregó otro inconveniente físico a la campaña. Aunque culpó abiertamente a Nicolás de la Cruz, quien antes del final de la primera parte reemplazó al lesionado Manuel Ugarte en el equipo que Marcelo Bielsa adiestró hasta este viernes 26 de junio.

Pero fue recién en el tercer minuto de tiempo agregado que el volante ofensivo charrúa que milita en el Flamengo de Brasil se ganó la tarjeta amarilla por una fuerte falta sobre Williams. Lo peor para el español, hermano del mundialista ghanés Iñaki Williams, fue que tuvo un problema muscular por esa entrada.

Nico Williams no aguantó la falta de De La Cruz y lo encaró abiertamente. (Luke Hales/Getty Images).

Pasadas las horas, y confirmada la lesión de bajo grado en el aductor, el atacante de 23 años usó sus redes oficiales para desahogarse. “Es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado. La pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad”, aseguró Nico Williams.

“Fue un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad. No sabía cuándo volvería a jugar sin dolor ni cuándo recuperaría una vida normal. Llegué a convivir con el dolor en cosas tan simples como ir al baño, subir y bajar del coche o simplemente disfrutar del día a día”, relató el hábil atacante del cuadro vasco.

Prosiguió con su descargo. “Lo superé. Después apareció una lesión en el isquio, que volvió a ponerme a prueba. Una vez más dejé de sonreír, pero tampoco iba a detenerme”, manifestó el futbolista oriundo de Pamplona, ciudad parte del País Vasco.

La lesión de isquiotibial que afectó a Nico Williams en marzo de este año. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images).

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Nico Williams de España arremete contra De La Cruz de Uruguay por su lesión en el Mundial 2026

Nico Williams no quedó descartado para el resto del Mundial 2026 con España, pero esa lesión que se le produjo ante Uruguay “dependerá de la evolución”, según comunicó el cuerpo médico del elenco europeo. La frustración no ha quedado atrás para el ariete del elenco dirigido por Luis de la Fuente.

“Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria”, aseguró Williams.

Nico Williams reemplazó a Lamine Yamal ante la Celeste. (Carl Recine/Getty Images).

Eso sí, evitó nombrar a De La Cruz, volante que pasó por River Plate de Argentina. “Pero esto tampoco me va a detener. Sé que Dios tiene un plan para mí y seguiré luchando hasta el último instante para volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol, ser feliz y dar muchas alegrías”, sentenció Nico Williams, quien espera revertir este nuevo problema en su carrera. Aunque es incierto que lo haga antes del término del campeonato.

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