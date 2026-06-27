Este exvolante de los Tanos, quien fue campeón Sub 20 como DT de la Celeste, recibió una propuesta para comandar interinamente al cuadro adulto tras la desastrosa participación mundialera de los charrúas al mando del Loco.

El terrible Mundial 2026 que jugó Uruguay al mando de Marcelo Bielsa puso de nuevo en el mapa a un exjugador del Audax Italiano. Antes de disputar el torneo, el entrenador argentino anticipó que saldría de su cargo una vez terminada la participación charrúa.

Y todo acabó de la peor manera posible, con el cuadro uruguayo fuera en la fase de grupos. Con el experimentado portero Fernando Muslera como culpable de un error grosero y con muchas acusaciones de una interna completamente rota por las formas que tuvo Bielsa para conducir el grupo.

Como sea, el ciclo del Loco en la Celeste llegó a su fin. Es más, el exseleccionador de Chile y Argentina hizo una suerte de harakiri una vez consumada la derrota ante España. “No le dejo nada al fútbol uruguayo. Cualquier aporte que puede hacer un entrenador a un país en el que trabajó tres años, no se instala si no consiguen resultados”, introdujo Bielsa.

Marcelo Bielsa en el partido que Uruguay cayó ante España. (David Ramos/Getty Images).

“El cuarto puesto en Eliminatorias no tuvo valor, el tercero en la Copa América tampoco y esta actuación no hace falta definirla”, sentenció el exadiestrador del Athletic Club de Bilbao de España y el Olympique de Marsella de Francia, entre otros clubes.

Pues bien, en ese contexto apareció el exaudino Marcelo Broli, autor de un gol internacional histórico para los Tanos. También fue DT de la Sub 20 de Uruguay que alzó la Copa del Mundo en 2023 tras vencer a Italia en la final. “No se nombrará nuevo técnico hasta las elecciones de la AUF”, contó en su Twitter el periodista Fabián Bertolini.

El inolvidable gol de Marcelo Broli ante Boyacá Chicó de Colombia. (Óscar Torres | Photosport).

“Habrá reestructuración a todo nivel, incluso acuerdos económicos. Y se nombrará al técnico de la Sub 20 próximamente. Se le ofreció a Marcelo Broli que asuma y dirija la mayor en las siguientes fechas FIFA. Sin respuesta”, añadió el citado comunicador, siempre en la exred social del pajarito.

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Bielsa ya está fuera: le ofrecen ser interino de Uruguay al ex Audax Italiano Marcelo Broli

Aunque el ciclo de Marcelo Bielsa terminó, como declaró él mismo, “sin dejarle nada a Uruguay”, el nombre del ex Audax Italiano Marcelo Broli apareció nuevamente en el radar de las selecciones. El objetivo es que tome nuevamente el mando del equipo para menores de 20 años.

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Pero también que comande un interinato en las siguientes fechas FIFA. Algo que está pensando. “Jorge Giordano en principio liderará hasta las elecciones del 2027 el nuevo plan”, contó también Bertolini sobre el gerente de selecciones charrúas. Un símil de lo que hace Felipe Correa en la Roja.

Marcelo Broli festeja el título mundial Sub 20 obtenido al mando de Uruguay. (Getty Images).

Así las cosas, habrá que ver si el exvolante de contención audino acepta de nuevo el puesto de DT de la Sub 20 y de interino, un rol que ya cumplió. Fue en dos amistosos previos al arribo de Bielsa: Broli totalizó un triunfo ante Corea del Sur y un empate frente a Japón.

Marcelo Broli vistió la camiseta de Audax en la temporada 2008. (Claudio Díaz | Photosport).

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