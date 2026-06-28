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Copa Chile

Enfrentó a la U de Chile y le declaró su amor de por vida: “Gracias a este equipo le doy un buen pasar a mi familia”

La Universidad de Chile venció a Unión San Felipe y un ex azul recordó sus tiempos dentro del club de sus amores.

Por Jose Arias

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El portero que se lució ante la U.
© PhotosportEl portero que se lució ante la U.

Universidad de Chile le ganó a Unión San Felipe por la Copa Chile 2026. El Romántico Viajero se valió de dos tantos, de Juan Martín Lucero y de Agustín Arce, para quedarse con los tres puntos y con la cima del Grupo D.

Sin embargo, los aconcagüinos no hicieron un mal partido. Unión San Felipe resistió un buen rato, y de gran manera, los embates de la Universidad de Chile. De hecho, su actuación ilusiona para la Primera B.

Uno de los que viene actuando bien en el equipo aconcagüino es Leandro Cañete. El portero, además, vivió un partido especial, pues es formado en la Universidad de Chile.

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Pasado azul y agradecimiento

No les ha ido bien en la Liga de Ascenso. Unión San Felipe está en los puestos bajos de la B y necesita repuntar de cara al final de campeonato. Aún están a tiempo, porque sólo seis unidades los alejan de puestos de playoff. Al respecto habló el portero Leandro Cañete.

“Obviamente, queremos competir en la Copa Chile, pero vamos partido a partido. Hemos mejorado y nos hemos ordenado y eso se ve reflejado. Tenemos que seguir mejorando y seguir así para lo que queda del campeonato”, fueron las primeras palabras de Cañete, quien, además, recordó su formación en la U.

“Fue un partido especial con la U, equipo del que soy hincha. Estoy muy agradecido de las personas que me tocaron en la formación. Me dieron la posibilidad de ser un gran profesional. Estoy muy agradecido de la U, porque gracias al club en el que estuve le puedo dar un buen pasar a mi familia“, cerró el portero de San Felipe.

El portero fue vencido en dos ocasiones | Photosport

El portero fue vencido en dos ocasiones | Photosport

En resumen…

  • Universidad de Chile se impuso ante Unión San Felipe y alcanzó la cima del Grupo D en la Copa Chile 2026.
  • El guardameta Leandro Cañete destacó la mejoría futbolística de Unión San Felipe para salir de los puestos bajos de la Primera B.
  • El arquero Leandro Cañete manifestó su agradecimiento y cariño hacia la Universidad de Chile, club donde completó su proceso de formación.
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