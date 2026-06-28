El Romántico Viajero tiene oncena definida para recibir al Uní Uní y adueñarse de la cima de su grupo en el torneo. Tienen una baja obligada.

La U de Chile tiene formación confirmada para ir a buscar el liderato en la Copa Chile 2026. Este domingo 28 de junio a partir de las 17:30 horas el Romántico Viajero recibe a Unión San Felipe en el Estadio Nacional con novedades en su oncena.

El elenco dirigido por Fabricio Coloccini, quien cubre a Fernando Gago mientras se recupera de su infarto, tiene una baja obligada luego de la expulsión de Maximiliano Guerrero contra Unión La Calera. Ante esto, el Bulla mueve su ataque con el ingreso de uno que no lo ha pasado bien.

Aunque eso no es lo único, ya que también se ratifica a un canterano que irrumpió y que va tomando más protagonismo. Una apuesta en medio de un mercado de fichajes en el que tienen claras sus prioridades hasta ahora.

La U y un cambio clave en su formación contra San Felipe en la Copa Chile

La U confirmó su formación para recibir a Unión San Felipe y quitarle el liderato del Grupo D de la Copa Chile 2026. El elenco estudiantil tiene novedades en su oncena a lo visto contra Unión La Calera por la baja obligada de Maximiliano Guerrero.

Javier Altamirano vuelve a la titularidad en la formación de la U ante San Felipe por Copa Chile. Foto: Photosport.

Con un 4-4-2, Fabricio Coloccini toma una decisión importante. El equipo comienza con Gabriel Castellón en el arco como ha sido la tónica desde que asumió Fernando Gago.

En la defensa, la U no se complica y mantiene la misma línea de cuatro de la fecha pasada. Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales son los elegidos para proteger el fondo azul.

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En el mediocampo está la gran novedad con la salida de Israel Poblete para el ingreso de Javier Altamirano como enlace, quien no ha sido muy considerado. Lucas Barrera, Agustín Arce y el juvenil Elías Rojas completan la zona de volantes.

Finalmente está el ataque, donde Maximiliano Guerrero es baja. Ignacio Vásquez se gana el lugar y será el acompañante de Juan Martín Lucero en busca de los goles que les den el liderato.

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De esta forma, la U tiene formación definida para enfrentar a Unión San Felipe en Copa Chile 2026. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Agustín Arce, Elías Rojas; y Javier Altamirano en el mediocampo; Ignacio Vásquez y Juan Martín Lucero en la delantera.

Así está la tabla de posiciones del grupo de la U en Copa Chile 2026

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En resumen, la formación de la U