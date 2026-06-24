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Universidad de Chile

El motivo del problema de salud de Gago en la U: “Un habitual y excesivo consumidor de cigarrillos”

El entrenador de los azules fue atendido de urgencia por un infarto agudo al miocardio, donde ahora se conocen detalles clave.

Por Cristián Fajardo C.

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Fernando Gago tuvo un infarto tras un partido de la U.
© U de ChileFernando Gago tuvo un infarto tras un partido de la U.

Universidad de Chile sigue de cerca la recuperación del técnico Fernando Gago, quien sufrió un infarto agudo al miocardio, quien tuvo que ser atendido de urgencia tras el partido ante O’Higgins por la Liga de Primera 2026.

Si bien ya fue dado de alta y está en reposo, poco a poco se han ido conociendo detalles de la situación de salud, donde alertan que esa jornada estuvo con molestias pero que no quiso asistir al médico para estar al mando en el partido.

Algo que no pudo evitar tras el choque en el Estadio Nacional, cuando los dolores se hicieron más profundos y no pudo escapar del cuerpo médico de la U que lo invitaron a ir a una urgencia junto a su familia.

Eso sí, ahora se han profundizado algunos factores que provocaron su infarto, donde se apunta al cigarro, algo que incluso lo realiza dentro del CDA y que ya había llamado la atención.

Fernando Gago sigue en reposo en su casa.

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“Gago fuma al interior del CDA”

Fue el diario La Tercera quienes entregaron detalles del día a día de Fernando Gago en Universidad de Chile, lo que es uno de los factores que lo llevaron a tener complicaciones de salud.

En ese sentido, se apunta a ser fumador, lo que se venía advirtiendo hace tiempo en su rutina de vida, que ahora llama la atención porque lo hace dentro del Centro Deportivo Azul.

Gago es un habitual y excesivo consumidor de cigarrillos. Incluso, llevando su consumo al interior del CDA. No es extraño verlo fumar en algún rincón del centro deportivo ubicado en La Cisterna. También se le suele ver tomando café, igualmente en demasía. Ambos le fueron prohibidos tras sufrir el infarto”, detallan.

Por ahora el técnico se encuentra en reposo en su casa, más allá de que tiene la intención de volver cuanto antes al trabajo con los jugadores de Universidad de Chile en la comuna de La Cisterna.

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