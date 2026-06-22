Patricio Toledo sufrió un infarto en el partido "Adiós capitanes" de la Católica. Tras lo ocurrido con Gago en la U profundizó sobre la historia que ahora los une.

El entrenador de Universidad de Chile, Fernando Gago, ya está en su casa dado de alta, esto tras sufrir un infarto agudo al miocardio el jueves pasado. El DT de los azules fue trasladado a un centro asistencial tras la victoria de los azules frente a O’Higgins y debió ser intervenido quirúrgicamente.

En conversación con RedGol profundizó sobre el tema uno que sabe de infartos agudos al miocardio: el ex arquero de Universidad Católica y la selección chilena, Patricio Toledo, lo sufrió en pleno desarrollo del partido “Adiós capitanes” de la UC, en el claro Arena, en septiembre del 2025.

“Lo más importante en estos casos es el estrés. El estrés y lo que yo tenía, que no sé si lo tendrá Gago, alto colesterol malo. Eso fue lo que me pasó a mí. El estrés que debe tener Gago partido a partido quizás le pasó la cuenta, y afortunadamente se dieron cuenta rápido y actuaron de buena manera“, dijo Toledo.

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Pato Toledo y el infarto: “A Gago le hicieron lo mismo que a mí”

El exgolero agrego que “es terrible, él sintió dolor en el pecho desde temprano, cosa que a mí no me pasó antes del partido, pero sí lo venía sintiendo hacía un mes. Ese dolor fuerte en el pecho que te avisa que algo malo está pasando“.

El gran Pato Toledo pasó por lo mismo que Gago en septiembre pasado, y sobre el césped de Claro Arena.

“Afortunadamente está todo bien, le hicieron lo mismo que me hicieron a mí, que te dilatan o abren las arterias para que pueda fluir la sangre con normalidad“, explica.

Por otro lado Pato Toledo expone que “el consejo que le puedo dar desde mi experiencia… cuando te pasan este tipo de cosas uno piensa en el reposo y descansar. Es todo lo contrario“.

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“El doctor me dijo que el corazón queda como atontado y hay que activarlo en la parte física hasta llegar a lo que uno hacía normal. Eso es lo importante, que se siga moviendo para que ese corazón vuelva a funcionar como corresponde“, sentenció el arquero de La Roja tercera de Copa América 1991.

Resumen:

-Fernando Gago: el DT fue dado de alta tras sufrir un infarto al miocardio.

-Intervención quirúrgica: fue operado tras la victoria de Universidad de Chile frente a O’Higgins.

-Patricio Toledo: exarquero que sufrió un infarto en 2025 recomendó mantener la actividad física.