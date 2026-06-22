El técnico tiene clara las prioridades, pero si no se puede ir por los jugadores que quiere, prefiere que no llegue nadie.

Los hinchas de Colo Colo están expectantes por la ventana de inviernos en el mercado de fichajes, donde esperan poder potenciar su plantel pese a liderar la Liga de Primera 2026 en la tabla de posiciones.

El objetivo es levantar el título y regresar a la Copa Libertadores, algo que el técnico Fernando Ortiz reconoció en entrevista con TNT Sports, aunque dejó algunas dudas por los fichajes.

“Hemos charlado con Mosa sobre traer jugadores, siempre y cuando estemos de acuerdo de que llegue a sumar y nos pueda ayudar. Si decidimos que ese jugador no puede llegar, no llega nadie. Estoy contento con la plantilla que tengo. Es corta, pero en el día a día ocurren cosas. Estamos sacando jugadores de abajo“, explicó.

Fernando Ortiz está conforme con el plantel de Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

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La prioridad de refuerzos en Colo Colo

El técnico de Colo Colo estuvo en una entrevista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde pese a la pausa que hizo en tema refuerzos, tiene claridad dónde hay que buscar.

“Tengo prioridades en mi cabeza. Lo que pasó con Fer De Paul lo conversamos en su momento. Sucedió lo que nadie quería que sucediera y salió Gabi (Maureira). ¿Queremos afrontar seis meses con lugares definitorios con un joven? Es algo que me preocupa”, destacó.

“El otro puesto es de creación. Claudio no está pasando un buen momento físicamente. Pero es un jugador diferente. Leandro cuando libere la cabeza, va a ser extraordinario. Yo lo puse con la U, pero no era el tiempo adecuado. Lo llevamos de a poquito. En esos dos puestos me gira el pensamiento”, detalló.

Pese a todo, se abre a conversar con la dirigencia e ir viendo la fórmula para tener cómo potenciar su plantilla por los objetivos en el Monumental: “El mercado se puede abrir, pueden ser dos o tres”.