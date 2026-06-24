Colo Colo sigue su camino en la Copa Chile, donde ahora enfrentará a O'Higgins en el Estadio Monumental. Así formará.

Colo Colo continúa su camino en la Copa Chile. Después del debut triunfal contra Deportes Recoleta, el Cacique enfrenta a O’Higgins este jueves 25 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Monumental.

Hoy se desarrolló el último entrenamiento antes de ese partido y Fernando Ortiz tomó decisiones para la oncena titular de los albos. Habrá dos cambios para enfrentar al Capo de Provincia.

Según Cacique Pasión, el primer cambio es la salida de Erick Wiemberg para que Diego Ulloa retoma la titularidad. Después, Álvaro Madrid sale del once e ingresa Leandro Hernández para fortalecer la delantera.

Para este encuentro, Javier Correa no será titular. Más allá del castigo confirmado en la Liga de Primera, el delantero no entrenó con normalidad esta semana al sufrir una sobrecarga muscular.

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La formación de Colo Colo contra O’Higgins en la Copa Chile

Con esto, la formación de Colo Colo para este encuentro de la Copa Chile sería con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernández, Maximiliano Romero, Lautaro Pastrán.

En el Grupo E, Colo Colo es 2° con tres unidades, pero solo un partido jugado. Unión Española es puntero con cuatro unidades, pero tres encuentros disputados. En tanto, Recoleta también tiene tres y O’Higgins uno.