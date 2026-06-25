Este mediocampista de 21 años ultima detalles para romper su cesión en la Segunda División chilena para pasar a la Liga Expansión azteca. Llegará a un club que ganó dos títulos este año.

En la U de Chile han tomado dos decisiones que tienen a México como destino final durante este mercado de pases. La primera tuvo que ver con el mediocampista paraguayo Lucas Romero, quien a principios de 2026 reforzó a los azules desde el Recoleta FC de su país.

Pero nunca pudo afianzarse como el eje del mediocampo que la directiva de Azul Azul imaginó, incluso con los problemas físicos de Marcelo Díaz y de Charles Aránguiz. Por eso mismo, el Romántico Viajero determinó romper el préstamo con el cuadro guaraní, que pagó 350 mil dólares para eso. Y lo mandó a préstamo a los Bravos de Juárez.

Y con el correr de las horas, se supo de otro futbolista perteneciente a los registros del Bulla que emigrará al balompié azteca. Así lo afirmó el medio Emisora Bullanguera, que ratificó que el mediocampista surgido en el club Fernando Sanguinetti saldrá cedido a la Liga Expansión, la segunda categoría de aquel país.

Fernando Sanguinetti fue capitán del equipo de proyección de la U. (Captura Instagram).

Algo parecido a eso tuvo que hacer el Bulla, pues el exseleccionado Sub 20 de Chile estaba a préstamo en Provincial Osorno, donde había tenido un primer ciclo que dejó muy buen sabor en los Toros. Y luego de un breve paso por Unión San Felipe, regresó al cuadro sureño.

ver también Colo Colo gana millonario juicio y hunde a club chileno: “Atenta contra nuestra continuidad financiera”

Fernando Sanguinetti saldrá de la U de Chile cedido a México

El citado medio apuntó que el volante de 21 años que pertenece a los registros de la U de Chile tendrá una experiencia en la segunda categoría de México. Jugará en el Tepatitlán FC, cuadro que ha tenido mucho éxito en la división de plata azteca.

Se coronó campeón del Torneo Clausura 2026 tras ganarle la definición al Tampico Madero. Y también se proclamó monarca del trofeo Campeón de Campeones frente al mismo rival. Por estas horas se ultiman detalles para salida de Fernando Sanguinetti a ese club,

Tepatitlán FC festeja el trofeo Campeón de Campeones. (Foto: X).

Eso sí, en la Liga Expansión no hay ascensos ni descensos. Es una competencia que se fundó en 2020 con el objetivo de sanear económicamente a los clubes participantes. Por eso mismo, el título que ganó el Tepatitlán FC no implica que compita en la división de honor azteca. De todos modos, parece una buena oportunidad para Sanguinetti Osorio de abrirse paso en esos lares.