La U no logra un despegue definitivo, donde un bicampeón azul tomó la fotografía del actual plantel y asegura que hay un grave problema.

Universidad de Chile volvió a mostrar un irregular partido como en toda la temporada, en el empate 3-3 ante Unión La Calera por la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Con graves errores defensivos que se pagaron caros en el estadio Nicolás Chahuán, la U sigue en un barco sin rumbo por sus objetivos, donde llegó la hora de hacer análisis al plantel de Fernando Gago.

Uno de ellos lo realizó junto a Redgol el técnico que fue bicampeón con la U, César Vaccia, quien asegura que el equipo tiene poca seguridad de poder cerrar un triunfo.

La U lamentó graves errores defensivos ante La Calera. Foto: Andrés Pina/Photosport

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César Vaccia: “Nunca se percibe que la U pueda ganar, siempre está el peligro de un gol”

La mitad de temporada llama a tomar decisiones como con los refuerzos, pero para eso primero hay que hacer una análisis del plantel de Universidad de Chile y su juego.

Algo que pauteó César Vaccia de la mejor manera y que, puso como ejemplo el último partido ante La Calera, donde se refleja la radiografía perfecta del equipo de Fernando Gago.

“Muy irregular, el equipo no da la seguridad de hacer un buen partido, nunca se percibe que pueda ganar, siempre está el peligro de que nos metan un gol”, explicó Vaccia.

En ese sentido, asegura que es una de las grandes falencias a trabajar, porque uno mira los partidos sabiendo que en cualquier minuto todo se desmorona, y no es justo para los hinchas.

“No hay seguridad en sí mismos, no hay confianza en sus capacidades y, lo más importante, el valor que tiene para los demás, como los hinchas que están esperanzados de ser el equipo que todos queremos“, expresó.

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Revisa el compacto del partido de la U: