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Copa Chile

Minuto a minuto: La Calera se lo da vuelta y por ahora mantiene supremacía contra U de Chile

La U vuelve a la cancha por Copa Chile y lo hace como visita frente a una Unión La Calera que le ha complicado el semestre.

Por Diego Jeria

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La U visita a La Calera por Copa Chile.
© PhotosportLa U visita a La Calera por Copa Chile.

Universidad de Chile vuelve a la acción y este miércoles visita a Unión La Calera. Azules y cementeros se enfrentan por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026, en el estadio Nicolás Chahuán Nazár de la Quinta Región.

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Cabe recordar que los clubes de Primera A se ponen al día en el torneo tras debutar por la tercera fecha, mientras los cuadros de la Primera B ya habían comenzado la competición.

La U visita a La Calera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile.

La U visita a La Calera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile.

Por la jornada anterior, la U goleó 4-1 a Santiago Wanderers con Fabricio Coloccini como director técnico, en reemplazo de Fernando Gago, quien se recupera del infarto sufrido tras el duelo contra O’Higgins. La Calera perdió contra Unión San Felipe (0-2).

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Minuto a minuto: La Calera vs. U. de Chile

Fin del primer tiempo: 2-1

45'+4.- Pitazo, final de la primera fracción. Los equipos se van al descanso con victoria parcial para Unión La Calera ante Universidad de Chile.

Tarjeta en la U

45'+3.- Amarilla para Marcelo Morales.

GOL DE LA CALERA: 2-1

39'.- Némesis: la U está alérgica al cemento y La Calera lo da vuelta. Gol de Matías Campos López.

La U vuelve a cometer errores en la salida, Sasha Sáez habilita a Campos López... en primera instancia no puede con el achique de Castellón, pero el balón queda suelto y la manda al fondo de la red haciendo estéril la aparición de emergencia de Tamayo.

La U se acordó que estaba jugando

35'.- Cabezazo de Juan Martín Lucero que se va apenas desviado por el costado.

La U no quiere ver ni en pintura a La Calera

34'.- ¡Se salva la U! Castellón evita con los pies lo que hubiera sido el gol de Campos López y el segundo de La Calera.

La Calera despierta y empuja: 1-1

32'.- La Calera empieza a complicar a la U, otra vez: Sebastián Sáez ve adelantado a Castellón e intenta el globito de distancia, pero el meta de la U alcanza a mandar al córner por arriba justo antes que ingresara al marco.

Gol de La Calera: 1-1

31'.- Y lo empata, golazo de La Calera. Celebra Joaquín Soto.

Error en la salida de Marcelo Morales, Los Cementeros recuperan el balón y el centro cerrado de Matías Campos López se va a la red con la irrupción y remate de Soto al segundo palo.

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Llegó La Calera

30'.- Remate de distancia Martín Hiriart, Castallón contiene seguro con los guantes.

La calera también intenta

27'.- Los locales han generado peligro con acercamientos y la U se ha visto algo débil en defensa, pero le falta profundidad a La Calera

Segunda tarjeta

24'.- Amarilla para Joan Cruz en La Calera por falta a Poblete

Casi, casi la U otra vez

23'.- Vino el córner otra vez desde la izquierda, Israel Poblete pivotea en el primer palo y por el otro lado del arco Juan Martín Lucero no alcanza a conectar a boca de jarro.

Ufff, casi la U: 0-1

22'.- Marcelo Morales se encuentra con el balón dentro del área tras el error en la salida del local y saca un fuerte zurdazo. El arquero Nicolás Avellaneda estuvo atento y fuerte con las manos para mandar al tiro de esquina. Se salvó La Calera del segundo.

¿Casi gol olímpico de la U?

17'.- Agustín Arce sacó un tiro libre desde la izquierda, al parecer hay un leve desvío en una pierna azul cerca del primer palo y la pelota sigue su curso a milímetros del marco calerano.

¡Casi La Calera! 0-1

11'.- Se salva la U: Matías Campos López saca un remate cruzado desde el vértice del área chica, Castellón alcanza a desviar apenas con las uñas y Nicolás Ramírez la manda al córner casi desde la línea.

Gol de la U: 0-1

6'.- Gol de la U. Agustín Arce vuelve marcar en el Chuncho y abre la cuenta para los azules contra La Calera.

Balonazo desde mitad de cancha del mismo arce hacia el costado para Maximiliano Guerreo, el puntero gana metros por la derecha y por la orilla del área saca un centro bajo. Arce apareció desde atrás para empujarla dentro por el segundo palo.

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Primera tarjeta: amarilla en La Calera

1'.- Prematura tarjeta amarilla en Los Cementeros: Sebastián Sáez es amonestado por un codazo a Bianneider Tamayo en la pelea por un balón aéreo.

Comenzó el partido

1.- Pitazo. Ya juegan La Calera y la U por Copa Chile.

Equipos a la cancha

Los jugadores de ambos equipos ya pisan el césped del estadio Nicolás Chahuán. Comienza en breve.

Así se paran los equipos

Repasamos las formaciones y bancas:

La Calera forma con Nicolás Avellaneda en el arco; Christopher Díaz, Nicolás Palma, Daniel Gutiérrez y Cristián Gutiérrez en defensa; Martín Hiriart, Camilo Moya, Joaquín Soto y Joan Cruz en mediocampo; Sebastián Sáez y Matías Campos López en ataque. DT: Martín Cicotello.

La U alinea con Gabriel Castellón en portería; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez y Bianneider Tamayo en defrensa; Israel Poblete, Lucas Barrera; Maximiliano Guerrero, Elías Rojas y Marcelo Morales en mediocampo; Agustín Arce y Juan Martín Lucero en delantera. DT: Fabricio Coloccini (Fernando Gago).

El registro del semestre

La U ha enfrentado en tres oportunidades a La Calera esta temporada y nunca le ha podido ganar:

24/03/2026.- U. de Chile 0 - 1 La Calera (Copa de la Liga)
10/05/2026.- La Calera 1 - 0 U. de Chile (Copa de la Liga)
14/06/2026.- La Calera 2 - 2 U. de Chile (Liga de Primera)

Los datos del duelo

Universidad de Chile visita a Unión La Calera por la primera fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026 este miércoles 24 de junio, desde las 19:30 horas. El duelo que está pendiente en la competición se jugarpa en el estadio Nicolás Chahuán Nazar, con el arbitraje de Rodrigo Carvajal.

Formación confirmada de La Calera

El once titular del local:

FORMACIÓN CONFIRMADA DE LA U

El once azul:

Dónde ver el partido

El duelo entre La Calera y la U será transmitido en televisión por la señal de TNT Sports Premium, mientras que online por streaming podrás verlo por TNT Sports Premium a través de la plataforma de HBO Max para clientes con suscripción.

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
ZAPPING: 36 (HD)

La tabla

Así está la tabla del Grupo D de Copa Chile 2026.

Probable formación de la U

La U formaría con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en defensa; Lucas Barrera, Israel Poblete y Agustín Arce en mediocampo; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero y Elías Rojas en ataque.

La Calera también palpita el duelo

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Los citados de la U

El continente completo del entrenador interino Fabricio Coloccini en la U, asistente técnico y reemplazante de Fernando Gago mientras se recupere tras el infarto.

1.- Cristopher Toselli

2.- Franco Calderón

4.- Diego Vargas

5.- Nicolás Ramírez

6.- Nicolás Fernández

7.- Maximiliano Guerrero

8.- Israel Poblete

14.- Marcelo Morales

16.- Elías Rojas

18.- Juan Martín Lucero

21.- Marcelo Díaz

23.- Ignacio Vásquez

25.- Gabriel Castellón

26.- Matías Riquelme

27.- Andrés Bolaño

28.- Agustín Arce

29.- Lucas Barrera

31.- Bianneider Tamayo

34.- Vicente Ramírez

36.- Franco Fernández

Hermosa postal

La U regala la vista aérea del estadio Nicolás Chahuán: el escenario está listo.

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Duelo sin público

Cabe recordar que La Calera versus Universidad de Chile se jugará a puertas cerradas, sin presencia de público, debido al castigo impuesto por el Tribunal de Disciplina de la ANFP a Los Cementeros el año pasado. Son cuatro encuentros los que debe cumplir el equipo de la Quinta Región en Copa Chile, que ya se midió frente a Unión San Felipe sin hinchas.

Éste será el tercero y le queda por cumplir el cuarto ante Santiago Wanderers.

Las cinco bajas de la U

Universidad de Chile lamenta las ausencias por lesiones y procesos de recuperación de Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas y Javier Altamirano.

¡Comenzamos la previa!

Comenzamos la previa del duelo entre Unión La Calera y Universidad de Chile, duelo válido por la segunda fecha, pendiente, por el Grupo D de la Copa Chile. Acompáñanos en la espera del partido y durante el encuentro con el marcador en vivo y el relato minuto a minuto.

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