La U vuelve a la cancha por Copa Chile y lo hace como visita frente a una Unión La Calera que le ha complicado el semestre.

Universidad de Chile vuelve a la acción y este miércoles visita a Unión La Calera. Azules y cementeros se enfrentan por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026, en el estadio Nicolás Chahuán Nazár de la Quinta Región.

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Cabe recordar que los clubes de Primera A se ponen al día en el torneo tras debutar por la tercera fecha, mientras los cuadros de la Primera B ya habían comenzado la competición.

La U visita a La Calera por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile.

Por la jornada anterior, la U goleó 4-1 a Santiago Wanderers con Fabricio Coloccini como director técnico, en reemplazo de Fernando Gago, quien se recupera del infarto sufrido tras el duelo contra O’Higgins. La Calera perdió contra Unión San Felipe (0-2).

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Minuto a minuto: La Calera vs. U. de Chile