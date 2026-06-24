La directiva azul deberá presentarse en Quilín para explicar por qué no informaron del cambio en el diseño de los dorsales de su camiseta contra O'Higgins, en la que números y apellidos estaban impresos con los colores de la bandera del orgullo.

Universidad de Chile suma un nuevo problema, esta vez a nivel dirigencial-reglamentario. Para poner en contexto, los azules pusieron al día el duelo contra O’Higgins por la Liga de Primera el pasado jueves, y los dorsales fueron estampados con los colores de la bandera arcoíris del orgullo.

El gesto del Chuncho fue en el marco de junio como el Mes del Orgullo, que busca concientizar sobre la diversidad sexual y apoyo a las minorías pertenecientes al movimiento LGBTQIA+.

“Un pequeño cambio en una camiseta puede representar un gran mensaje. Junto a Fundación Iguales y Pride Connection Chile, nos sumamos a esta iniciativa como una señal de respeto, inclusión y tolerancia dentro y fuera de la cancha. Porque el Fútbol es orgullo de multitudes y un espacio para todas las personas”, publicó la U en redes sociales previo al partido junto a fotos de las camisetas.

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La U y un error reglamentario: arriesga multa

Colo Colo ya lo había hecho sin consecuencias, pero resulta que hubo un problema en el CDA: la dirigencia del Chuncho no informó a la ANFP como está estipulado en el reglamento y el árbitro Piero Maza lo consideró entre las incidencias de su informe.

Las camisetas de la U con dorsales de la bandera del orgullo.

“Jugadores del Club Universidad de Chile lucen en sus camisetas apellidos y números de colores diversos, activación que no fue informada a ligas profesionales ni autorizada por dicha área“, escribió Maza.

De esta forma la ANFP dejó citada a Universidad de Chile para concurrir al Tribunal el martes de la semana, con el argumento que los dorsales, especialmente los apellidos, eran ilegibles.

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En la comparecencia en el tribunal, Universidad de Chile arriesga una multa económica. Cabe reiterar que el error reglamentario de los azules no fue el hecho en sí, que también realizó antes Colo Colo, sino no haber informado a la organización de la Liga.

Resumen:

-Universidad de Chile vistió dorsales arcoíris contra O’Higgins por el Mes del Orgullo.

-Piero Maza reportó que los dorsales coloridos no fueron autorizados por la ANFP.

-Multa económica arriesga el club tras ser citado al Tribunal para el martes.