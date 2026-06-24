Periodista Coke Hevia hizo la denuncia en su programa, con un testimonio que ya está en manos de la ANFP para determinar posibles sanciones.

Nuevo escándalo en el fútbol chileno. Finalizada la primera rueda de la Liga de Primera, desde las comunicaciones lanzaron una bombita sobre denuncia contra un equipo que disputa el torneo.

Fue el periodista Coke Hevia quien ocupó su tribuna en el programa Pauta de Juego para hacer la acusación, con información que le llegó del mismo denunciante. Según contó el periodista “un funcionario pagó plata por lienzo en contra del jefe de seguridad”.

“Nos vendían entradas de cortesía a la barra y nos dejan ingresar días antes para guardar pirotecnia. Se les paga a los guardias para que apaguen las cámaras, se convoca reuniones entre barras y jugadores, se hace entrar piola a barristas y se apagan las cámaras”, dice el mensaje del denunciante, que leyó Hevia.

Alarma de escritoriazo en el fútbol chileno

Coke Hevia denunció vínculos económicos entre barristas y un club del fútbol chileno que disputa la Liga de Primera. Sin revelar el nombre del equipo, el periodista dio detalles de las acciones entre las partes y las repercusiones en la ANFP.



Según el testimonio que entregó Hevia, “un millon, casi dos palos han transferido, bombos listos. Un funcionario del club maneja todo con la barra con vínculo económico, que es lo que maneja el reglamento”.

“Va a ingresar durante el día (lunes 23 de junio), de manera anónima en la plataforma de la ANFP esto. Este club debe ser sancionado, los propios barristas se aburrieron del cabronaje de los clubes, esto significa escritoriazo, si estas son sanciones con puntos“, cerró.

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Ahora resta esperar que en la ANFP se pronuncien al respecto para conocer con nombre y apellido a los implicados. En caso de comprobar las acusaciones, se vienen las penas del infierno para club del fútbol chileno.