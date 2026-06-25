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Pádel

Nació en Chile: la nueva marca de indumentaria para los fanáticos del pádel

Debido al aumento de este deporte en Chile nació la marca Clique, que fue creada en nuestro país con altos estándares de calidad.

Por Felipe Escobillana

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La nueva marca chilena para amantes del pádel
© CLiqueLa nueva marca chilena para amantes del pádel

En respuesta al fenómeno deportivo y social del pádel, que ha transformado las canchas del país, nace Clique, marca nacional de ropa deportiva técnica que busca vestir la nueva identidad del pádel y sus deportistas en Chile.

Fundada por los ariqueños Nadia Araya, analista de datos y jugadora de pádel, junto a Jonah Xiao, ingeniero comercial y músico, la firma surge tras identificar una oportunidad única de negocio que tiene como espíritu la fuerte cultura dentro de los deportes de raqueta.

La colección cuenta con 5 prendas deportivas básicas: Polera, shorts, vestido, calzas y falda; en combinaciónes de licra enérgica, scuba, novak y siré dry-fit. Compra tu outfit aquí.

Innovación con Sello Regional y Diseño de Autor

Clique no es solo indumentaria, es un proyecto colaborativo que une el análisis estratégico con el diseño de vanguardia. La primera colección ha sido diseñada y desarrollada por el reconocido estudio Matías Hernán y producida íntegramente de forma local por Buló Diseños.

La nueva marca de pádel nació en Chile

La nueva marca de pádel nació en Chile

El modelo de negocio de la marca se adapta a la agilidad del mercado actual con venta enfocada principalmente a través de canales de e-commerce y presencial en un pop-up permanente en Ecoclub Arica.

“El objetivo a futuro es posicionar pop-up stores en diversos clubes de pádel a lo largo de todo Chile”, destacan desde la marca. “Queremos ser una marca que entienda la cultura detrás del Padel y que entregue experiencias desde esa comprensión”.

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El lanzamiento de Clique pone su foco inicial en el pádel, un deporte que hoy funciona como mucho más que una actividad física: es un club social, un after office y una plataforma de conexión personal.

Esta primera colección captura la funcionalidad y estética específica de esta disciplina, que hoy lidera las preferencias en el país.

Según datos recientes, el pádel se ha consolidado como un pilar del deporte femenino en Chile: la preferencia femenina concentra el 31% de las reservas de mujeres a nivel nacional, superando al tenis (23,88%) y al golf (11%).

Aunque el pádel es el punto de partida, la hoja de ruta de Clique es ambiciosa. La marca planea expandir su catálogo hacia otros deportes que comparten una estética y funcionalidad similar, tales como el tenis, el golf y el pickleball, consolidándose como el referente de básicos deportivos con identidad ariqueña.

“Para nosotros es importante la idea de emprender con una marca o servicio desde regiones. Creemos que es importante como emprendedores que entendemos la cultura local apostar por esfuerzos regionales antes de expandirnos”, destacan desde Clique.

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