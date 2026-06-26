Pocos entrenadores tienen una relación tan estrecha, como la que tienen Damián Muñoz y los Torteros.

Después del Cerro Condell, Damián Muñoz debe ser una de las personas que más tiempo lleva junto a Curicó Unido. El entrenador las ha vivido todas con el club de sus amores, pero todavía se guarda uno que otro capítulo glorioso.

La historia del profe con los Torteros empieza antes de nacer. Su padre, Mario, fue dirigente del club. Organizó rifas y bingos, cuando las malas golpeaban y había que mantener a flote el barco como fuera. Hoy si bien no pasan por su mejor presente deportivo en la Primera B, sacan pecho con seguir perteneciendo a sus hinchas cuando abundan las sociedades anónimas.

“Yo crecí siendo hincha de Curicó y toda la vida lo voy hacer. La historia de mi papá, la mía. Hoy mis hijos también están ligados al club. Hay un sentido de pertenencia muy grande. Desde mi padre que estuvo como hincha, después dirigente, presidente, pasó por todo. A mí me tocó estar como jugador y ahora soy el entrenador“, dice con orgullo el profe Muñoz, quien regresó a la banca del club en 2025 tras un exitoso primer paso entre 2021 y 2023.

Damián y su padre Mario. Dos histórico de Curicó. Imagen: Cedida

Su paso por Colo Colo

Si bien Damián Muñoz es sinónimo de Curicó Unido, su camino tuvo un pequeño desvío en Santiago. Coqueteó con Universidad de Chile cuando era un adolescente que soñaba con inflar redes, regresó a su ciudad y terminó yendo a jugar a Colo Colo, pero el destino lo trajo de vuelta a La Granja.

“En tercero y cuarto medio me fui a Santiago a jugar en los cadetes de Colo Colo. Ahí tuve un tema bien particular. Primero hubo una prueba de jugadores de U. de Chile en Curicó. Ahí yo quedé. Yo era fanático de Marcelo Salas y quería estar en la U por él. Cuento corto, en el último filtro no quedé. Después volví a Curicó y jugué en Tercera División con permiso notarial, yo tenía 15 años“, recordó.

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“Colo Colo tenía un equipo en Tercera y jugamos contra ellos. Entré en los últimos 15 minutos. Me vieron y pensaron que yo tenía 20 años. Físicamente era uno de los más altos y a la otra semana ya estaba en Colo Colo entrenando al final del 2000. En 2001 me inscribieron. Me tocó compartir con Matías Fernández, él era año 1986, pero jugaba con nosotros porque marcaba demasiada diferencia y lo hacían jugar dos categorías más arriba. De mi categoría (1984) quien más destacó fue Roberto Cereceda“, detalló.

El profe de Curicó

Tras el retiro del fútbol, Damián Muñoz decidió ser entrenador. Como no podía ser de otra manera, lo hizo en Curicó. Pasó por el fútbol femenino formativo, hasta llegar al primer equipo. Ahí logró la mejor campaña en la historia del club: tercer puesto en el torneo nacional de 2022 y clasificación a Copa Libertadores 2023, donde fueron eliminados por Cerro Porteño.

–¿Cómo ha sido el camino ahora para ser el DT de Curicó Unido?

“Yo empecé como entrenador en las categorías femeninas y fuimos campeones a nivel nacional con la Sub 17, algo que nunca más ha podido lograr un club de provincia. Después tuvimos dos títulos con la categoría 99, que fueron los primeros títulos a nivel juvenil en la ANFP. Después empezamos con los interinatos, cuando le ganamos a Colo Colo en el Monumental y eso fue convenciendo a la directiva“.

“En 2021 logramos sacar al equipo de zona de descenso directo. A veces la gente mira solo los logros como clasificar a Copa Libertadores, pero fue algo muy difícil. Estábamos a muchos puntos de Melipilla para no descender. Después culminarlo con la clasificación a la Libertadores en 2022, se van sincronizando cosas que el club no había vivido. Ser parte de esa historia es lindo y mi padre siempre está presente. Siempre miro al cielo en casa partido porque sé que está a mi lado”.

Damián Muñoz dirigiendo a Curicó Unido en Copa Libertadores. Imagen: Photosport

–¿Quién es el mayor ídolo de Curicó Unido?

“Luis Martínez por lo que fue como jugador. Hasta hoy es el goleador histórico. Hay muchos jugadores que hicieron cosas importantes. Yo me siento una persona muy afortunada por estar en distintos hitos: en 2005 me tocó hacer los primeros goles para el ascenso a Primera B. En el ascenso a Primera División en 2008 si bien no jugué mucho, también estuve. Uno es agradecido de Dios”.

–¿Cuál es el espejo como entrenador para Damián Muñoz?

“Me gusta seguir mucho a los entrenadores a nivel mundial. Me gusta cuando a los entrenadores chilenos les va bien a nivel nacional y para mí Manuel Pellegrini es un espejo para todos nosotros. A veces afuera se valoriza mucho más y él es un espejo para ver cómo uno pueda ir mejorando y creciendo a todo nivel, para que el día de mañana si Dios quiere poder dirigir en el extranjero. Es difícil, pero las metas y los sueños hay que seguirlos“.