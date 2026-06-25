En plena lucha por el ascenso, el cuadro hispano vio frustrada una de sus principales opciones para potenciar el plantel.

El mercado de fichajes comienza a tomar movimiento y uno de los clubes que ya trabaja en la conformación de su plantel para el segundo semestre es Unión Española. Tras una temporada complicada, los hispanos tienen como principal objetivo volver a la Primera División y para ello buscan sumar refuerzos que potencien al equipo.

En ese contexto, uno de los nombres que había surgido como posible incorporación para llegar a Santa Laura generó expectativas entre los hinchas. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que dicha opción finalmente no se concretará.

El refuerzo que se cae en Unión Española

ADN reveló que el delantero uruguayo Rodrigo Piñeiro no será refuerzo este año, a pesar de que las conversaciones por su llegada habían avanzado. “Se truncó. Definitivamente, Loly no llega a Unión. Se negoció hasta este jueves pero no hubo acuerdo”, revela el medio.

El presente de Unión Española

Tras perder la categoría al término de la temporada 2025, Unión tiene como gran objetivo volver cuanto antes a la máxima categoría del fútbol chileno. Por ello, el club ya trabaja en reforzar su plantel para la segunda rueda.

Actualmente, el conjunto hispano se ubica en el noveno lugar de la tabla con 22 punto. Sin embargo, la distancia con la parte alta no es tan amplia, ya que el líder del torneo, Cobreloa, suma 29 unidades.

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La carrera de Piñeiro

El extremo de 27 años ha desarrollado gran parte de su carrera en Uruguay, donde defendió las camisetas de Miramar Misiones, Peñarol, Boston River y Danubio. Además, tuvo un paso por el fútbol de Estados Unidos vistiendo los colores de Nashville.

En Chile, llegó a Unión Española en 2023 y, tras sus buenas actuaciones, dio el salto al fútbol argentino en 2024 para incorporarse a Vélez Sarsfield. Sin embargo, luego de una temporada regresó al país para defender a Everton durante 2025.

Rodrigo Piñeiro no regresará a Unión/Photosport

Posteriormente volvió a Vélez con la intención de ganarse un espacio en el plantel, aunque hasta ahora no ha logrado consolidarse ni sumar el protagonismo esperado en el conjunto argentino.