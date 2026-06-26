El cuadro Albiceleste tendrá un más que abordable rival en la primera ronda de eliminación directa del certamen planetario.

La Conmebol no pudo tener cartón completo y meter a todos sus equipos en la siguiente ronda del Mundial 2026, porque Uruguay quedó afuera tras perder por 1-0 ante España.

El equipo de Marcelo Bielsa consumó el papelón en la Copa del Mundo y se fue sin ganar un solo partido. Además, “regaló” la derrota a los españoles con un error grosero de Fernando Muslera.

La Celeste quedó a un punto y un gol de meterse en la ronda de los 16° de final del certamen planetario, donde lo estaba esperando Argentina, pero no se dará el clásico del Río de La Plata.

ver también Periodista argentino reconoce que la Albiceleste la tiene facilita en el Mundial: “Pinta interesante”

Argentina jugará con Cabo Verde en el Mundial 2026

La selección de Argentina tendrá un rival más que abordable en la primera ronda de eliminación directa, puesto que se medirá ante la gran sorpresa del Mundial 2026: Cabo Verde.

El equipo africano sorteó la fase grupal sin ganar un solo encuentro, pero tampoco perdió. Este viernes clasificó por la derrota de Uruguay ante España y por el empate 0-0 que sumó frente a Arabia Saudita.

Marcelo Bielsa fracasó en el Mundial con Uruguay. (Photo by David Ramos/Getty Images)

El Grupo H del Mundial fue liderado por España con 7 puntos, seguido por el sorprendente Cabo Verde con 3. Eliminados y fuera de todo Uruguay y Arabia Saudita con 2 unidades.

Argentina ya tiene rival para los 16° de final y será Cabo Verde, partido que está pactado para jugarse el viernes 3 de julio, a partir de las 19:00 horas, en el patio de Lionel Messi en Miami.

En síntesis

La selección de Uruguay quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España.

quedó eliminada del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España. El equipo de Marcelo Bielsa quedó fuera de la competencia sin ganar ningún partido.

quedó fuera de la competencia sin ganar ningún partido. La selección de Argentina se enfrentará a Cabo Verde en los 16° de final en Miami.