La Albiceleste tendrá el camino más sencillo en los cruces del Mundial 2026 y despierta críticas en todo el planeta.

La fase de grupos del Mundial 2026 está llegando a su fin y uno de los equipos que hace rato tiene asegurado su cupo en 16° de final es Argentina, que ni se ha despeinado en la ronda inicial.

El campeón del mundo cuenta con un inspirado Lionel Messi, quien lleva cinco goles en dos partidos y dejó a la Albiceleste en las llaves de eliminación directa, donde justo quedó en el mejor cuadro.

Los argentinos ya ganaron su zona y esperan rival en 16° de final, lo cual es incierto, debido a que juegan con el segundo del Grupo H, que se define este viernes. Su oponente puede ser España, Uruguay, Cabo Verde o incluso Arabia Saudita.

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Jorge Aravena se queja por el sencillo cuadro de Argentina en el Mundial

El equipo de Lionel Scaloni quedó en la parte de abajo del cuadro del Mundial 2026, justo en la zona que tiene rivales más “sencillos”. Su partido más duro sería recién en semifinales, contra Brasil.

Mientras Países Bajos chocará con Marruecos en 16° de final; se perfila un cruce entre Alemania y Francia en octavos; Argentina tendrá un camino muy abordable, situación que genera la molestia en el ex seleccionado chileno Jorge Aravena.

El Mortero, en diálogo con RedGol, se quejó por la “suerte” que tuvo el equipo de Lionel Messi, señalando que siempre ocurren situaciones favorables para nuestros queridos vecinos.

Argentina tuvo mucha fortuna en el sorteo. (Photo by Michael Steele/Getty Images)

“Ya no sorprende nada. Siempre pasa algo que es a favor de ellos. Puede ser una roja para el rival, un penal o un sorteo abordable”, dijo el autor de 22 goles con la camiseta de la Roja.

“Insisto, no me sorprende, siempre hay algo a favor de Argentina. No me gusta eso, lo ideal es que fuera correcto y parejo para todos”, cerró el entrenador.

Argentina cierra su paso por los grupos del Mundial este sábado, cuando se mida ante el eliminado equipo de Jordania.