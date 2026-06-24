El astro argentino celebra una nueva vuelta al sol y recibió un especial mensaje de su esposa.

El capitán de la selección argentina está de cumpleaños este miércoles y celebra sus 39 años. En esta fecha especial, su esposa, Antonela Roccuzzo, le dedicó un cariñoso saludo al astro argentino Lionel Messi.

A través de su cuenta de Instagram, Antonela compartió una serie de imágenes junto al delantero, acompañadas de un emotivo mensaje para festejar una nueva vuelta al sol del goleador. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito”. escribió en Instagram.

Messi rompe récords en el Mundial 2026

Messi continúa agigantando su legado en la historia de los Mundiales. Tras marcar un doblete en la victoria de Argentina sobre Austria, resultado que aseguró la clasificación de la Albiceleste a los dieciseisavos de final, el capitán argentino llegó a cinco goles en la presente edición y alcanzó los 18 tantos en la máxima cita del fútbol.

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Luego del encuentro, Guinness World Records destacó a través de sus redes sociales los registros que Messi sigue sumando en la Copa del Mundo, resaltando algunas de las marcas que ya lo tienen como protagonista absoluto del torneo.

Según la publicación, el delantero argentino ostenta actualmente los siguientes récords mundialistas: